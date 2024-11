Timm Klose: «Der FCB darf das Wort Meister endlich wieder in den Mund nehmen» 25.11.2024

Der FC Basel steht an der Spitze der Super League – Hauptgrund dafür ist Rückkehrer Xherdan Shaqiri. Bei blue Sport ordnet Timm Klose ein und erklärt, warum Shaq nicht nur fussballerisch so wichtig ist für den FCB.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel steht nach 15 Runden an der Spitze der Super Leauge.

Überragend ist Xherdan Shaqiri seit seiner Rückkehr nach Basel. In 11 Spielen hat er schon 12 Scorerpunkte gesammelt.

blue Sport Experte Timm Klose erklärt: «Shaqiri nimmt viel Aufmerksamkeit und Druck vom Rest des Teams weg.» Mehr anzeigen

Der FC Basel führt die Tabelle der Super League zum ersten Mal seit drei Jahren wieder an. Entscheidender Faktor dafür ist Xherdan Shaqiri. Der Rückkehrer mit dem linken Zauberfuss hat in dieser Saison schon oft den Unterschied ausgemacht. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.

Bei blue Sport ordnet Moderator Gianni Wyler zusammen mit blue Sport Chefredaktor Andreas Böni und Experte Timm Klose ein. Böni sagt zu den überragenden Zahlen von Shaqiri: «Nach 2,5 Jahren in der USA konnte man das nicht erwarten, dort kam er ja nie auf diese Zahlen. Da sieht man halt auch, wie wichtig der Wohlfühlfaktor ist. Wenn du dich zuhause so wohl fühlst, dann kannst du so liefern.» Zuletzt schoss Shaqiri beim 3:1-Heimsieg gegen Servette alle drei Tore – es war der erste Hattrick auf Klubebene seiner Karriere.

Shaqiri bringt Basel traumhaft per Freistoss in Führung 24.11.2024

Der Basler Klose, der selbst für den FCB spielte, erklärt: «Die Tabellensituation ist bei uns grosses Thema nach langer, langer Zeit. Dass wir von oben wieder mal runterschauen dürfen, ist natürlich mitunter ein Verdienst von ‹Shaq›. Diese zwei Themen sind im Moment allgegenwärtig.»

Zu den Statistiken von Shaqiri sagt Klose: «Das sind natürlich beeindruckende Zahlen, man darf aber nicht vergessen, welche Qualitäten er mitbringt.»

Ist Druck da, den Ball einfach zu Shaqiri spielen

Wie gross denn nun der Anteil von Shaqiri am FCB-Höhenflug ist, will Wyler von Böni wissen. Dieser erklärt: «Fussball ist viel Psyche. Und die Ausstrahlung, die Shaqiri auf die Fans und die ganze Region brachte – ich glaube, es ist so einfach runterzubrechen.»

Auf die Frage, ob Shaqiri auch etwas den Druck von anderen Spielern nimmt, erläutert Experte Klose: «Das ist einer der Gründe, weshalb es so gut funktioniert. Wenn eine Drucksituation gibt, kann man ihm den Ball zuspielen.»

Shaqiri mit seinem dritten Treffer 24.11.2024

Es sei im Moment so, dass alles was Shaq mache entweder kritisiert oder in den Himmel gelobt werde: «Das nimmt viel Aufmerksamkeit und Druck vom Rest des Teams weg. Ich glaube, Shaq kann mit diesem Druck umgehen, weil er schon sehr lange dabei ist, vor allem hat er in den besten Ligen bei wirklich guten Klubs gespielt.»

Wird der FCB dank Shaqiri endlich wieder Meister?

Im Moment macht Shaqiri in der Super League den Unterschied aus, doch wie behält der FCB seinen Superstar in der Form, in der sie ihn gerade haben? Klose, der als Defensivtrainer auf dem Nachwuchs-Campus arbeitet, weiss es genau: «Ich habe das Glück, dass ich die Trainings regelmässig sehe beim FC Basel. Die Trainings sind super für ihn. Es wird nicht zu viel verlangt, er muss aber trotzdem dort mitmachen, wo es wichtig ist. So bleibt er fit.»

Shaqiri: «Man sieht, dass ich wieder viel Freude am Fussball habe» 24.11.2024

Als entscheidend sieht Klose noch einen weiteren Faktor: «Es gibt eine längere Pause im Winter, in der er die Batterien wieder auffüllen und nochmals an Details arbeiten kann. Das ist natürlich ein riesen Vorteil, dazu gibt es keine Doppelbelastung für den FC Basel. Das kommt ihnen momentan natürlich alles zurecht.» Für Böni ist entscheidend, ob Shaqiri gesund bleibt: «Man hofft natürlich, dass die Muskelverletzungen, die ihn schon oft geplagt haben, ihn nicht beim kalten Wetter wieder bremsen. Das wird der Schlüssel sein.»

Dass der FCB nun den Titel in der Super League holt, glaubt Böni jedoch nicht: «Ich denke, dass der FC Lugano Meister wird. Sie haben das stabilste Kader mit dem stabilsten Umfeld. Mit Heitz und Blaser haben sie totale Profis. Dazu einen Trainer der lange dabei ist, Strukturen die gefestigt sind. Sie sind für mich Meisterkandidat Nummer 1, aber mal schauen, wie sie mit der Doppelbelastung klarkommen.»

Klose ist da mit der Basel-Brille etwas optimistischer: «Man muss ein paar Jahre zurückdenken, als Zürich da vorne dabei war. Und die haben es dann über die ganze Saison durchgezogen. Ich finde natürlich, und da spricht auch ein wenig mein Basler Herz: Warum nicht? Ich denke, wir dürfen endlich mal wieder den Meister in den Mund nehmen ohne dass wir Angst haben müssen.» Es sei etwas, was für die Region unfassbar wertvoll wäre, wenn es der FCB durchziehen könnte.

Mehr zum FC Basel und Shaqiri

Basel – Servette 3:1 Credit Suisse Super League // 15. Runde // Saison 24/25 24.11.2024

FCB-Coach Celestini: «Shaqiri spricht viel auf dem Feld – und ist oft böse» 24.11.2024