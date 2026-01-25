  1. Privatkunden
YB-Profi schlendert vom Platz Klose platzt im Live-TV der Kragen: «Das sind genau die Starallüren, die sie haben»

Patrick Lämmle

25.1.2026

Klose regt sich auf: «Das sind genau die Starallüren, die sie haben»

Klose regt sich auf: «Das sind genau die Starallüren, die sie haben»

25.01.2026

blue Sport Experte Timm Klose nimmt nach der Auswechslung von Edimilson Fernandes kein Blatt vor den Mund. Der Ex-Nati-Spieler regt sich tierisch über das Verhalten des YB-Spielers auf.

Patrick Lämmle

25.01.2026, 17:50

YB legt in Thun in der zweiten Halbzeit einen totalen Fehlstart hin und gerät bis zur 56. Minute 0:2 in Rückstand. Gerardo Seoane reagiert kurz darauf und nimmt Edimilson Fernandes aus dem Spiel. Das scheint dem 29-Jährigen so gar nicht zu schmecken, was wiederum blue Sport Experte Timm Klose auf die Palme bringt.

4:1-Sieg im Video. Thun führt YB im Berner Derby vor

4:1-Sieg im VideoThun führt YB im Berner Derby vor

«Es ist egal, ob du sauer bist oder nicht, da rennst du vom Platz. Du bist 0:2 hinten, das geht einfach nicht.» Wenn man aufholen wolle, dann verhalte man sich nicht so. Klose wird noch viel deutlicher, so sehr, dass er sich gar für seine Wortwahl entschuldigt. Dann wird Klose noch einmal deutlich: «Das regt mich auf. Das sind genau die Starallüren, die sie haben.»

Kurz nach der Auswechslung von Fernandes kassiert YB das 0:3. Doch die Stadtberner reagieren dieses Mal blitschnell und erzielen das 1:3. Den Treffer bereitet Alan Virginius vor, der kurz zuvor für Fernandes eingewechselt wurde. Am Ende verliert YB 1:4. 

Thun – YB 4:1

Thun – YB 4:1

Super League | 21. Runde | Saison 25/26

25.01.2026

YB-Trainer Seoane: «Alarmierend, was die Resultate angeht»

YB-Trainer Seoane: «Alarmierend, was die Resultate angeht»

25.01.2026

Lustrinelli: «Wir spielen schon meisterlich im Moment»

Lustrinelli: «Wir spielen schon meisterlich im Moment»

25.01.2026

«Es ist unerklärlich» – YB-Goalie Keller nach 1:4-Pleite gegen Thun

«Es ist unerklärlich» – YB-Goalie Keller nach 1:4-Pleite gegen Thun

25.01.2026

Barcelona – Oviedo 3:0

Barcelona – Oviedo 3:0

LALIGA | 21. Runde | Saison 25/26

25.01.2026

Lustrinelli: «Wir spielen schon meisterlich im Moment»

Lustrinelli: «Wir spielen schon meisterlich im Moment»

25.01.2026

YB-Trainer Seoane: «Alarmierend, was die Resultate angeht»

YB-Trainer Seoane: «Alarmierend, was die Resultate angeht»

25.01.2026

Xamax – Yverdon 1:2

Xamax – Yverdon 1:2

Challenge League | 19. Runde | Saison 25/26

25.01.2026

Atlético Madrid – Mallorca 3:0

Atlético Madrid – Mallorca 3:0

LALIGA | 21. Runde | Saison 25/26

25.01.2026

Barcelona – Oviedo 3:0

Barcelona – Oviedo 3:0

Lustrinelli: «Wir spielen schon meisterlich im Moment»

Lustrinelli: «Wir spielen schon meisterlich im Moment»

YB-Trainer Seoane: «Alarmierend, was die Resultate angeht»

YB-Trainer Seoane: «Alarmierend, was die Resultate angeht»

Xamax – Yverdon 1:2

Xamax – Yverdon 1:2

Atlético Madrid – Mallorca 3:0

Atlético Madrid – Mallorca 3:0

