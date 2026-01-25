Klose regt sich auf: «Das sind genau die Starallüren, die sie haben» 25.01.2026

blue Sport Experte Timm Klose nimmt nach der Auswechslung von Edimilson Fernandes kein Blatt vor den Mund. Der Ex-Nati-Spieler regt sich tierisch über das Verhalten des YB-Spielers auf.

YB legt in Thun in der zweiten Halbzeit einen totalen Fehlstart hin und gerät bis zur 56. Minute 0:2 in Rückstand. Gerardo Seoane reagiert kurz darauf und nimmt Edimilson Fernandes aus dem Spiel. Das scheint dem 29-Jährigen so gar nicht zu schmecken, was wiederum blue Sport Experte Timm Klose auf die Palme bringt.

«Es ist egal, ob du sauer bist oder nicht, da rennst du vom Platz. Du bist 0:2 hinten, das geht einfach nicht.» Wenn man aufholen wolle, dann verhalte man sich nicht so. Klose wird noch viel deutlicher, so sehr, dass er sich gar für seine Wortwahl entschuldigt. Dann wird Klose noch einmal deutlich: «Das regt mich auf. Das sind genau die Starallüren, die sie haben.»

Kurz nach der Auswechslung von Fernandes kassiert YB das 0:3. Doch die Stadtberner reagieren dieses Mal blitschnell und erzielen das 1:3. Den Treffer bereitet Alan Virginius vor, der kurz zuvor für Fernandes eingewechselt wurde. Am Ende verliert YB 1:4.

Thun – YB 4:1 Super League | 21. Runde | Saison 25/26 25.01.2026

