Klose über Frei : «Ich erwarte ihn am Samstag schon auf dem Barfi» Im September wechselt Fabian Frei vom FCB zum FC Winterthur. Nach seinem letzten Spiel als Profi jubelt er über den Nicht-Abstieg. blue Sport Experte Timm Klose erinnert daran, dass Frei auch Meister sei, da er mit dem FCB in die Saison startete. 23.05.2025

Mit Fabian Frei tritt ein ganz Grosser von der Fussball-Bühne ab. Nach seinem letzten Spiel feiert der 36-Jährige im Winti-Dress den Liga-Erhalt. Frei ist in dieser Saison aber nicht nur Nicht-Absteiger, er ist auch Meister!

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem letzten Spiel seiner Karriere darf Fabian Frei mit dem FC Winterthur den Liga-Erhalt feiern.

blue Sport Experte Timm Klose gibt zu verstehen, dass Frei durchaus gerne feiert. Da passt es ja wunderbar, dass Frei nicht nur den Nicht-Abstieg, sondern auch noch den Meistertitel mit Basel feiern kann.

Klose meint grinsend: «Ich erwarte ihn am Samstag schon auf dem Barfi. Er kann ja rein theoretisch mitfeiern.» Mehr anzeigen

Am 21. Juli 2024 führt Fabian Frei den FC Basel im ersten Spiel der Saison als Captain aufs Feld. In den folgenden fünf Liga-Spielen und in der 1. Cup-Runde gegen Subingen (8:0) wird er dann jeweils nur noch eingewechselt. Eine Rolle, die dem FCB-Urgestein nicht gefällt. Und weil nichts darauf hindeutet, dass sich an seiner neuen, unliebsamen Rolle so bald etwas ändern würde, zieht er die Reissleine und wechselt zu seinem Jugendklub FC Winterthur.

Während Basel vorne mitmischt und schliesslich den ersten Meistertitel seit acht Jahren einfährt, kämpft Frei in Winterthur bis zur letzten Minute gegen den Abstieg. Dank einer sensationellen Aufholjagd in den letzten Wochen sichert sich Winti am letzten Spieltag den Klassenerhalt durch einen 2:0-Sieg gegen Sion.

So jubelt Winterthur über den Klassenerhalt 22.05.2025

«So kann man aufhören», meint Frei nach dem Spiel sichtlich erlöst. Und wie feiert er nun nach dem letzten Spiel seiner Karriere den Liga-Erhalt? Mit einem verschmitztem Lächeln im Gesicht sagt Frei: «Also ich bin nicht Tätschmeister, ich bin ein Mitläufer im Ausgang. Aber ich werde sicher dort sein, wo Teile der Mannschaft sind.»

Frei: «So kann man aufhören» 22.05.2025

Timm Klose scherzt und adelt Fabian Frei

blue Sport Moderator Gianni Wyler zweifelt Freis Party-Aussagen an und spielt den Ball Timm Klose zu, der 51 Mal gemeinsam mit Frei auf dem Platz stand und ihn bestens kennt. «Ja, er kommt gerne mit», sagt Klose, gefolgt von einem herzhaften Lachen, das auch Wyler und blue Sport Experte Rolf Fringer ansteckt. Und dann erinnert Klose daran, was Frei in dieser Saison auch noch ist: «Er ist Meister und Nicht-Absteiger in einer Saison.» Halb ernst, halb im Spass ergänzt Klose: «Ich erwarte ihn am Samstag schon auf dem Barfi. Er kann ja rein theoretisch mitfeiern.» In Basel steigt nach dem letzten Spiel der Saison (18.00 Uhr live auf blue Sport) die offizielle Meisterfeier, Pokal inklusive.

«Es ist der krönende Abschluss einer wirklich hervorragenden Karriere», sagt Klose. Fabian Frei sei für die Schweizer Liga «nicht nur als Spieler top» gewesen, sondern auch als Mensch, sowohl auf und neben dem Platz. Ob in St.Gallen, Basel oder Winterthur, er habe jedem Team viel gegeben.