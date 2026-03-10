  1. Privatkunden
In der Bundesliga nur Ersatz Kommt es in Basel zur Omlin-Rückkehr?

Moritz Meister

10.3.2026

Trägt Jonas Omlin bald wieder das Trikot des FC Basel?
Trägt Jonas Omlin bald wieder das Trikot des FC Basel?
Bild: KEYSTONE

Der FC Basel ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Marwin Hitz. Wie der «Blick» berichtet, könnte Jonas Omlin im Sommer nach Basel zurückkehren. Aktuell ist der ehemalige Nati-Goalie von Gladbach an Leverkusen ausgeliehen.

Moritz Meister

10.03.2026, 14:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim FC Basel könnte es im Sommer zur nächsten spektakulären Rückholaktion kommen.
  • Basler Verantwortliche sollen bereits erste Gespräche mit Jonas Omlin geführt haben.
  • Für kein Team absolvierte der ehemalige Nati-Goalie so viele Spiele wie für die Basler.
Mehr anzeigen

Marwin Hitz wird den FC Basel im Sommer nach vier Saisons verlassen. Die Suche nach einem Nachfolger läuft derweil schon auf Hochtouren. So soll der Klub, wie «Blick» berichtet, bereits erste Gespräche mit Jonas Omlin geführt haben. 

Der ehemalige Nati-Goalie ist aktuell von Borussia Mönchengladbach an Bayer Leverkusen verliehen. Doch nachdem er sich in Gladbach bereits mit der Rolle als Nummer zwei zufrieden geben musste, sitzt Omlin auch in Leverkusen aktuell nur auf der Bank. 

Ein Sommerwechsel nach Basel dürfte dem vierfachen Nati-Spieler also gelegen kommen. Zumal er beim FCB nicht nur die unumstrittene Nummer eins sein dürfte, sondern auch den Verantwortlichen nach einer zuletzt enttäuschenden Transferphase wieder etwas Kredit verschaffen dürfte. Für den FC Basel bestritt Omlin bislang die meisten Spiele seiner Karriere – 79. Gut möglich, dass ab Sommer noch einige mehr dazukommen werden.

