Sorgic: «Es ist eine sehr bittere Woche» 05.04.2025

Acht Minuten lässt Mirel Turkes im Stade de la Tuilière nachspielen, in diesen schiessen Diabaté und Okou Lausanne zum Sieg. Die lange Nachspielzeit provozieren die Gästefans während der Partie.

Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Sion-Fans provozieren eine lange Nachspielzeit, in der Diabaté und Okou für die Entscheidung sorgen.

«Es hat aber nichts mit den Fans zu tun, sondern mit uns», sagt Dejan Sorgic nach dem Spiel.

Auf den Barrage-Platz haben die Sittener weiterhin acht Punkte Vorsprung. Mehr anzeigen

Es läuft die 60. Minute im Romand-Derby zwischen Lausanne und Sion, da hüllt sich das Stade de la Tuilière in Rauch. Dafür verantwortlich sind die mitgereisten Sittener Fans, die in ihrem Sektor ein Feuerwerk veranstalten.

Schiedsrichter Turkes bleibt nichts anderes übrig, als die Partie zu unterbrechen. Fünf Minuten lang bleibt der Ball in Lausanne stehen. Diese lässt Turkes am Ende nachspielen – was den Gästen zum Verhängnis wird.

Diabaté und Okou erzielen in der 96. bzw. in der 98. Minute zwei Tore und sorgen dafür, dass sich die Sittener nicht vom Abstiegskampf distanzieren können. Der Vorsprung auf den Barrage-Platz bleibt bei acht Punkten.

«Hat nichts mit den Fans zu tun»

Mit den Fans hadern wollen die Sittener allerdings nicht: «Es war logisch, dass es eine so lange Nachspielzeit geben wird. Es hat aber nichts mit den Fans zu tun, sondern mit uns», sagt Dejan Sorgic im Interview mit blue Sport nach der Partie.

Nach Winterthur am Mittwoch vergibt Sion innert weniger Tage zum zweiten Mal in der Nachspielzeit Punkte. «Es ist eine sehr bittere Woche. Heute wäre ein Punkt verdient gewesen. Ein Konter, den wir früher unterbinden könnten, führt zum Gegentor. Solche Sachen werden im Moment bestraft», stellt Sorgic fest.

Lausanne-Sport – Sion 2:0 Credit Suisse Super League // 31. Runde // Saison 24/25 05.04.2025

