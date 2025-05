Kryeziu: «Das sind gewisse Dinge, die man im TV nicht ansprechen kann» Mirlind Kryeziu verlässt den FC Zürich per Ende Saison ablösefrei. Klub und Spieler haben sich in den Vertragsverhandlungen nicht gefunden. Bei blue Sport spricht er darüber. 13.05.2025

Mirlind Kryeziu verlässt den FC Zürich per Ende Saison ablösefrei. Klub und Spieler haben sich in den Vertragsverhandlungen nicht gefunden. Bei blue Sport spricht der Abwehrspieler darüber.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mirlind Kryeziu verlässt den FC Zürich nach langjähriger Vereinszugehörigkeit am Saisonende ablösefrei, da keine Einigung bei den Vertragsverhandlungen erzielt wurde.

Der Verteidiger war sportlich zuletzt nicht mehr eingeplant. Er deutet im Interview mit blue Sport an, dass es hinter den Kulissen unausgesprochene Gründe für das Scheitern der Gespräche gebe.

Kryezius sportliche Zukunft ist offen. Er selbst schliesst selbst einen Verbleib in der Super League nicht aus. Mehr anzeigen

Mirlind Kryeziu verlässt den FC Zürich zum Ende der Saison. Der kosovarische Nationalspieler Kryeziu spielt seit Juniorenzeiten für den FCZ und wurde mit ihm 2018 Cupsieger und 2022 Meister. Der Verteidiger spielte schon seit Monaten keine Rolle mehr in der Planung des FCZ, nachdem er ein Angebot zur Verlängerung des auslaufenden Vertrages abgelehnt hatte.

Von den Fans wurde Kryeziu bei seinem Abschied aber trotzdem gefeiert. «Ich habe seit Januar gewusst, dass der Moment irgendwann mal kommen wird. Heute habe ich es einfach genossen», so der 28-Jährige bei blue Sport, der vor der Partie gegen Winterthur den Anhängern noch 1000 Frei-Bier offerierte.

Wieso man sich am Schluss nicht mehr gefunden hat? «Das sind gewisse Dinge, die man im Fernsehen nicht ansprechen kann. Und ja, wir haben uns am Schluss nicht gefunden. Das ist der Grund, dass es nicht geklappt hat.»

Seine sportliche Zukunft sei «noch offen». «Die Vereine wissen, dass ich ablösefrei bin. Ich lasse mir Zeit», meint Kryeziu. Ob das FCZ-Urgestein sich einen Verbleib in der Schweiz vorstellen kann oder sicher das Ausland anvisiert? «Im Fussball gibt es nie einen Plan A, Plan B, Plan C. Mal schauen, wie es rauskommt», so Kryeziu.