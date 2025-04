Xherdan Shaqiri wird nicht mehr oft mit «Novartis» auf dem Trikot jubeln können. Keystone

Der FC Basel hat einen neuen Hauptsponsor. Ab der Saison 2025/26 ziert nicht mehr Novartis das Trikot des FCB, sondern Krypto-Broker Bitpanda.

Seit 2004 war Novartis der Hauptsponsor des FC Basel. Nun zieht sich der Pharmakonzern zurück und wird künftig nur noch die Nachwuchs- und die Frauenabteilung finanziell unterstützen.

Mit Bitpanda hat der FCB einen neuen Hauptsponsor gefunden. Mit dem Kryptohändler wurde ein Dreijahresvertrag unterzeichnet. «Das österreichische Unternehmen wird ab kommender Saison sowohl die Trikotbrust der ersten Mannschaft zieren als auch im und rund um den St. Jakob-Park sichtbar sein», teilen die Bebbi am Dienstag auf ihrer Webseite mit.

Martin Beranek, Country Lead Switzerland Bitpanda (links), und David Degen, Verwaltungsratspräsident des FC Basel. FC Basel

«Wir sind stolz und voller Freude, Bitpanda als unseren neuen Hauptsponsor in der FCB-Familie willkommen zu heissen. Beide Unternehmen stehen für Innovationsfreude und die Ambition, neue Wege zu beschreiten», wird Klub-Präsident David Degen in der Mitteilung zitiert.

Bitpanda ist auch Sponsor von Bayern und PSG

Die ersten Reaktionen der Fans in den sozialen Medien fallen gemischt aus. Die einen haben Freude daran, dass nun ein «B» das Basel-Trikot ziert. Andere vermissen eine Verbindung des Sponsors zur Region. «Was hat das mit Basel zu tun?», fragt ein User in den sozialen Netzwerken. Ein anderer schreibt: «Hat es in Basel oder der Schweiz keine Firmen mehr?» Und ein dritter Fan droht: «Ich werde nie mehr ein Leibchen kaufen.»

Die kritischen Kommentare stossen allerdings auch auf Gegenwind. «Bei Novartis wurde schon gejammert, als sie der Hauptsponsor wurde. Seid froh, ist es nicht Red Bull!», schreibt ein Fan. Und ein User unterstreicht: «Andere Mannschaften wären froh, einen solchen Sponsor haben zu dürfen. Das ist ein brutaler Move aus finanzieller und wirtschaftlicher Sicht und wir sind halt auf das Geld angewiesen.»

Der FCB ist längst nicht der erste Verein, bei dem Bitpanda im Sport engagiert ist. Auch europäische Top-Klubs wie Paris Saint-Germain, die AC Milan und Bayern München werden vom Kryptohändler gesponsert. Ausserdem hat Bitpanda Partnerschaften mit den Tennisstars Stan Wawrinka und Alexander Zverev sowie den Schweizer ATP-Turnieren in Basel und in Genf.

𝗙𝗖𝗕 & 𝗕𝗶𝘁𝗽𝗮𝗻𝗱𝗮 – 𝘔𝘦𝘩𝘳 𝘢𝘭𝘴 𝘙𝘰𝘵 𝘶𝘯𝘥 𝘉𝘭𝘢𝘶. 𝘔𝘦𝘩𝘳 𝘢𝘭𝘴 𝘦𝘪𝘯 𝘛𝘳𝘪𝘬𝘰𝘵 🔴🔵



Als neuer Hauptsponsor, ziert @Bitpanda ab der Saison 25/26 die Trikotbrust des FCB.

Innovation trifft Tradition. Auf dem Platz. In der Stadt. Für die Zukunft.… pic.twitter.com/PECZnKTTus — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) April 29, 2025