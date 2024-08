Dereck Kutesa würde in diesem Sommer offenbar gerne wechseln. Keystone

Erst die 0:6-Klatsche gegen Basel, jetzt auch noch Probleme mit Starspieler Dereck Kutesa. Bei Servette herrscht vor dem wichtigen Quali-Rückspiel in der Europa League gegen Braga Unruhe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Servette-Trainer Thomas Häberli spricht vor dem Rückspiel in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation gegen Braga über angeschlagene Spieler und erwähnt dabei auch Dereck Kutesa.

Kutesas Berater stellt auf Instagram klar: «Kutesa ist nicht krank! Kutesa ist 100% fit!»

Der 26-jährige Offensivspieler würde offenbar gerne wechseln, Servette scheint Kutesa (schon 3 Saisontore) aber nicht gehen lassen zu wollen. Mehr anzeigen

Nach dem 0:0 im Hinspiel in Portugal müsste Servette am Donnerstag eigentlich mit breiter Brust ins Europa-League-Quali-Rückspiel zuhause gegen den SC Braga gehen. Doch die 0:6-Pleite gegen den FC Basel am Wochenende ist nicht der einzige Rückschlag, den die Genfer vor dem wichtigen Quali-Spiel hinnehmen müssen.

Wie Servette-Coach Thomas Häberli am Mittwoch an der Pressekonferenz bekannt gibt, ist der Einsatz von mehreren Schlüsselspielern ungewiss. «Der Einsatz von Miroslav Stevanovic ist unsicher. Alexis Antunes ist auch noch nicht bei 100 Prozent», so Häberli.

Und weiter: «Dereck Kutesa ist auch ein bisschen krank. Wir werden morgen sehen, wie es ihnen geht, um zu sehen, ob sie in der Lage sind, zu spielen.»

«Kutesa ist nicht krank!»

Das Update zu Kutesa bringt dessen Berater Christopher Mandiangu auf die Palme. Auf Instagram wettert er: «Kutesa ist nicht krank!!! Kutesa ist 100% fit!!! Er hat ein offizielles Angebot und ja, Servette weiss, dass der Spieler dieses gerne annehmen würde!»

Mandiangu ist offensichtlich unglücklich darüber, wie Häberli in der Öffentlichkeit über seinen Klienten spricht. Kutesa sei schliesslich «ein verdienter Spieler». Der Berater wettert gegen den Servette-Coach: «Lügen Sie nicht!»

Gemäss «Kmedia» hat Servette vor einigen Tagen ein Angebot aus Saudi-Arabien für Kutesa abgelehnt. Rund eineinhalb Millionen Franken soll Al-Fateh geboten haben. Der Vertrag des 26-Jährigen in Genf läuft noch bis im nächsten Sommer.

Kutesas Brater Christopher Mandiangu geigt Thomas Häberli via Instagram-Story die Meinung. Instagram/massambinho

