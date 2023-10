Heiko Vogel: «Ich bin auch nach der Natipause noch Trainer» 08.10.2023

FCB-Trainer Heiko Vogel sieht sein Team trotz 0:3-Niederlage gegen die Young Boys und Roter Laterne auf dem richtigen Weg. Ganz anders sieht die Lage der frühere FCB-Profi Zdravko Kuzmanović.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Durch die 0:3-Niederlage gegen YB rutscht der FC Basel auf den letzten Platz der Super League ab.

FCB-Trainer Heiko Vogel zeigt sich dem Spiel überzeugt davon, dass im Spiel gegen die Berner klare Fortschritte zu erkennen waren. Er sieht sein Team auf dem richtigen Weg.

Der frühere FCB-Spieler Zdravko Kuzmanović geht auf Instagram mit Vogel hart ins Gericht. Mehr anzeigen

Die 0:3-Pleite gegen YB verschärft die Krise beim FC Basel weiter. So steckt der frühere Seriensieger am Tabellenende fest. Fünf Punkte nach neun Spielen sind für den FCB sieben weniger als je zuvor in einer Super-League-Saison zu diesem Zeitpunkt (12 Punkte waren es 2009/10 und 2022/23).

In bisher 21 Super-League-Saisons hat man davor nur in fünf ganzen Saisons öfter verloren als in dieser Saison (6-mal). Der FCB bleibt erstmals in seiner Super-League-Historie in sieben Spielen in Folge sieglos (2 Remis und 5 Niederlagen). Der FC Basel bleibt aktuell das einzige Super-League-Team ohne einen Auswärtspunkt.

Der Bis-auf-Weiteres-Trainer Heiko Vogel sieht die interne Situation nicht allzu dramatisch und spricht von «Momentaufnahme». Man sei auf dem richtigen Weg, hält der 47-Jährige gegenüber «blue Sport» fest.

Kuzmanović rechnet mit Vogel ab

Den optimistischen Aussagen des Deutschen nichts Positives abgewinnen kann Zdravko Kuzmanović. Der frühere FCB-Profi findet auf dem Instagram-Kanal auf blue Sport für das Vogel-Video klare Worte: «Wie kann der Weg der richtige sein?», kommentiert er. Man sei Letzter und spreche vom richtigem Weg, ärgert sich der 51-fache Internationale, der mit Serbien an der WM 2010 teilnahm.

Zdravko Kuzmanović lief 92 Mal im FCB-Trikot auf.

«Also lieber Sportdirektor oder jetzt auch Trainer – dein Punkte-Durchschnitt in der Meisterschaft ist ja schlechter als bei jedem anderen Basel-Trainer zuvor», höhnt er. Die dritte Trainer-Amtszeit von Vogel hat mit zwei Niederlagen tatsächlich nicht erfolgreich begonnen. Seine (Punkte-)Bilanz in der Liga war bei seiner Premiere an der Seitenlinie (Oktober 2011 bis Oktober 2012: durchschnittlich 2,11 Punkte in der Liga) aber stark, in der zweiten Ära unter Vogel (Februar 2023 bis Juni 2023: 1,56 Punkte) lief es in der Meisterschaft nicht mehr ganz so gut.

Kuzmanović' Fazit: «Wenn das der richtige Weg ist, dann viel Erfolg beim Absteigen, aber echt …». Der 36-Jährige hat mittlerweile seinen Post gelöscht. Ein Fan von Vogel dürfte er trotzdem nicht sein.

Screenshot blue Sport

Mehr zum Thema

Marwin Hitz: «Fortschritte sind da, auch wenn man die nicht immer sieht» 08.10.2023