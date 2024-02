«Das ist lächerlich» – Brecher zur Roten Karte gegen Conde 04.02.2024

Der FCZ geht in Yverdon 0:3 unter und bleibt im siebten Spiel in Folge sieglos. Captain Yanick Brecher nimmt nach der Partie kein Blatt vor den Mund und ärgert sich über die Rote Karte gegen Conde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FCZ verliert gegen Yverdon 0:3. Nach dem Spiel gibt nicht zuletzt der Platzverweis gegen FCZ-Spieler Cheick Conde kurz vor der Pause zu Reden.

Für FCZ-Goalie Yanick Brecher ist der Platzverweis einfach nur «lächerlich».

Schiedsrichter-Experte Adrien Jaccottet spricht bei blue Sport dagegen nicht von einem Fehlentscheid.

Kurz vor der Pause kommt es zu einer Rangelei, viele Spieler sind involviert. Direkt vor den Augen von Schiedsrichter Luca Cibelli geht Cheick Conde Yverdons Liziero an den Kragen und wird direkt vom Platz gestellt. Ein Entscheid, über den sich diskutieren lässt.

45. Minute: Conde fliegt mit Rot vom Platz 04.02.2024

FCZ-Goalie Yanick Brecher spricht im Interview mit blue Sport in Bezug auf den Platzverweis zuerst von einer «Dummheit». Doch dann schaut er sich die Szene noch einmal an und kommt zu einem anderen Urteil. «Ganz ehrlich, das ist lächerlich. […] Wenn man das als Tätlichkeit klassifizieren will, dann tut es mir leid, dann sind wir in der falschen Sportart.»

George Bregy meint in der Halbzeitanalyse, dass Conde vielleicht sogar noch schlichten wollte. Der blue Sport Experte findet aber auch, dass sich der FCZ-Akteuer in dieser Situation nicht gerade klug anstellt.

Das sagt Georges Bregy zur Roten Karte gegen Conde 04.02.2024

Und wie ordnet Schiedsrichter-Experte Adrien Jaccottet die Situation ein? «Ich glaube nicht, dass man dem Spieler unterstellen kann, dass er seinen Spieler würgen wollte, er wollte ihn wohl mehr wegziehen. Aber es ist sicher unbedarft.» Er verstehe aber auch nicht, warum Conde aus grosser Distanz herbeigeeilt komme, «um irgendwie noch Richter zu spielen». Cibelli sei sehr nah dran gewesen und habe eine andere Perspektive gehabt. Von einem Fehlentscheid will Jaccottet auf alle Fälle nicht sprechen.

Das sagt Schiri-Experte Jaccottet zur Roten Karte gegen Conde 04.02.2024