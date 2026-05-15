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Lange Sperre nach Tätlichkeit Thun-Captain Marco Bürki muss fünf Spiele aussetzen

SDA

15.5.2026 - 17:58

Bürki sieht nach VAR-Intervention Rot

Bürki sieht nach VAR-Intervention Rot

14.05.2026

Für seine Tätlichkeit im Spiel vom Donnerstag wird Marco Bürki von der Liga für fünf Spiele gesperrt.

Keystone-SDA

15.05.2026, 17:58

15.05.2026, 18:45

Damit verpasst der Captain des FC Thun den Saisonabschluss sowie die ersten vier Spiele der neuen Saison. Bürki ging im Kantonsderby gegen die Young Boys kurz vor der Pause mit dem Ellbogen in ein Luftduell mit Alvyn Sanches, der nach kurzer Pflege weiterspielen konnte. Der 32-Jährige musste in dieser Saison bereits zwei Gelbsperren absitzen.

Jan Bamert, der bei der 3:8-Niederlage des Schweizer Meisters ebenfalls die Rote Karte sah, verpasst lediglich das kommende Duell mit St. Gallen.

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