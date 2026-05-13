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Geisterspiel im Stade de la Tuilière Lausanne gegen GC unter Ausschluss der Öffentlichkeit

SDA

13.5.2026 - 17:04

Das Léman-Derby vom Dienstag in Genf war von schweren Ausschreitungen und massivem Einsatz von Pyrotechnik geprägt
Das Léman-Derby vom Dienstag in Genf war von schweren Ausschreitungen und massivem Einsatz von Pyrotechnik geprägt
Keystone

Das Super-League-Spiel zwischen Lausanne-Sport und den Grasshoppers vom kommenden Samstag wird zum Geisterspiel.

Keystone-SDA

13.05.2026, 17:04

13.05.2026, 17:16

Wie der Waadtländer Klub mitteilte, muss das Heimspiel nach einem Beschluss der kantonalen Behörden unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Die Massnahme wurde getroffen, nachdem es am Dienstag im Léman-Derby zwischen Servette und Lausanne zu schweren Ausschreitungen gekommen war.

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Sportlich hat die letzte Partie der laufenden Meisterschaft für beide Teams keine Bedeutung mehr. GC steht seit dem 3:2-Sieg vom Dienstag gegen den direkten Absteiger Winterthur als Teilnehmer der Barrage fest, Lausanne wird die Saison zwei Plätze vor den Zürchern auf Rang 9 abschliessen.

UHD HDR FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zürich
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Hoppers retten sich in die Barrage. GC dreht Abstiegs-Krimi und schickt Winti in die Challenge League

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GC – Winterthur 3:2

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Super League | 37. Runde | Saison 25/26

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