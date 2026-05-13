Das Léman-Derby vom Dienstag in Genf war von schweren Ausschreitungen und massivem Einsatz von Pyrotechnik geprägt Keystone

Das Super-League-Spiel zwischen Lausanne-Sport und den Grasshoppers vom kommenden Samstag wird zum Geisterspiel.

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Wie der Waadtländer Klub mitteilte, muss das Heimspiel nach einem Beschluss der kantonalen Behörden unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Die Massnahme wurde getroffen, nachdem es am Dienstag im Léman-Derby zwischen Servette und Lausanne zu schweren Ausschreitungen gekommen war.

Sportlich hat die letzte Partie der laufenden Meisterschaft für beide Teams keine Bedeutung mehr. GC steht seit dem 3:2-Sieg vom Dienstag gegen den direkten Absteiger Winterthur als Teilnehmer der Barrage fest, Lausanne wird die Saison zwei Plätze vor den Zürchern auf Rang 9 abschliessen.

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