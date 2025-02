Lausanne wird den Spielmacher Antoine Bernede (25/vorne) vermissen. Bild: Keystone

Kurs vor dem Schliessen des Transferfensters gibt Lausanne-Sport Mittelfeldspieler Antoine Bernede in die Serie A zu Hellas Verona ab. Die Italiener übernehmen Bernede leihweise mit einer Kaufoption.

Antoine Bernede (25) stiess vor zwei Jahren von RB Salzburg zu Lausanne und zählte zu den prägenden Akteuren in der Super League. Der Franzose aus der Fussballschule von PSG führte Lausanne im ersten halben Jahr in die Super League und zählte dort in den letzten anderthalb Jahren zu den besten Zentrumspielern. In 75 Partien für Lausanne gelangen ihm fünf Tore und sechs Vorlagen.

Stéphane Henchoz, der sportliche Direktor von Lausanne-Sport, wünscht Bedene in der Serie A alles Gute: «Antoine ist vor zwei Jahren zu uns gestossen, um seine Karriere neu zu lancieren. Mit seinen Leistungen und seinem Einsatz für Lausanne ist ihm das gelungen.»

