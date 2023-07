Lausanne-Ouchys Mahmoud fliegt nach Spuck-Attacke vom Platz

Mahmoud spuckt und sieht Rot 30.07.2023

Es laufen schon die Schlussminuten beim Spiel zwischen Luzern und Lausanne-Ouchy (2:1), als sich Elies Mahmoud zu einer widerlichen Aktion hinreissen lässt. Der Franzose spuckt in Richtung Gegenspieler Marco Burch und sieht die Rote Karte.

Elies Mahmoud wird gegen den FCL zwar erst in der 80. Minute eingewechselt, macht aber gleich mehrfach auf sich aufmerksam. Zunächst trifft er in der 82. Minute zum umjubelten 1:1-Ausgleichstor des Aufsteigers, in der Nachspielzeit gerät er mit Gegenspieler Marco Burch aneinander. Zu diesem Zeitpunkt führen die Luzerner dank Doppelpacker Lars Villiger wieder.

Auf einmal schaltet sich der VAR ein. Weil Burch seinen Gegenspieler etwas zu heftig am Kragen gepackt hat? Nein, sondern weil Mahmoud in Richtung seines Gegenspielers gespuckt hat. Ob er Burch auch getroffen hat, schlüsseln die TV-Bilder nicht vollständig auf. Alleine der Versuch ist aber schon strafbar und so fliegt Mahmoud folgerichtig vom Platz.

Beim 2:1 für Luzern bleibt's dann bis zum Schluss. Damit ist der erste Liga-Sieg für die Innerschweizer Tatsache. Und Lausanne-Ouchy verliert zum zweiten Mal.