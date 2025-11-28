Lech Posen – Lausanne 2:0 UEFA Conference League | Matchday 4 | Saison 25/26 27.11.2025

Nach der 0:2-Niederlage in Poznań kommt Lausanne-Sport nicht vom Fleck: Ein technischer Defekt legt den Rückflug lahm. Für das Team um Trainer Peter Zeidler ein ungelegenes Timing – am Sonntag wartet der formstarke Leader FC Thun.

Clara Francey Clara Francey

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lausanne-Sport steckt nach der Conference-League-Pleite gegen Lech Poznań wegen eines technischen Flugproblems in Polen fest.

Die Mannschaft musste den Flughafen verlassen und in ein nahegelegenes Hotel ausweichen, bevor frühestens am Nachmittag ein Abflug möglich sein soll.

Besonders bitter: Am Sonntag trifft Lausanne-Sport in der Super League zuhause auf Leader Thun. Mehr anzeigen

Für Lausanne-Sport endet die Reise nach Poznań nicht wie geplant: Statt wie vorgesehen am Freitagmorgen um 9 Uhr in Richtung Schweiz zu starten, sitzt das Team weiterhin in Polen fest. Der Grund: An ihrem Charterflugzeug wurde ein technisches Problem entdeckt, das einen Abflug unmöglich macht.

Wie blue News Reporter Michaël Bugnon – der die Partie am Donnerstag kommentiert hat und mit derselben Maschine zurückreisen sollte – berichtet, wurde der Defekt unmittelbar vor dem Start festgestellt. Die Waadtländer verbrachten den Vormittag zunächst am Flughafen, bevor die Crew die ganze Delegation in ein nahegelegenes Hotel schickte, um dort zu essen und zu warten.

Erst für 15 Uhr wurde den Spielern eine neue Abflugzeit in Aussicht gestellt. Ob der Rückflug tatsächlich stattfinden kann, war zunächst offen.

Die Verzögerung trifft Lausanne-Sport zu einem besonders heiklen Zeitpunkt: Nach der 0:2-Niederlage in der Conference League steht am Sonntag bereits das nächste Schlüsselspiel an. Im Stade de la Tuilière empfängt der LS ausgerechnet den Tabellenführer der Super League – den FC Thun. Die Vorbereitung auf das Spiel beginnt damit unter denkbar ungünstigen Bedingungen.