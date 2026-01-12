Theo Bair (vorne) muss sechs bis acht Wochen pausieren Keystone

Theo Bair, Stürmer von Lausanne-Sport, muss sechs bis acht Wochen pausieren. Der Kanadier zieht sich eine Knöchel- und Syndesmoseband-Verletzung zu.

Die Havarie erlitt der 26-jährige Bair am vergangenen Donnerstag im Testspiel gegen Neuchâtel Xamax; er musste rund zehn Minuten vor Schluss ausgewechselt werden.

Bairs Ausfall bedeutet für die Waadtländer eine Schwächung in der Offensive. Mit acht Treffern, sechs in der Super League und zwei in der Conference League, ist er der beste Torschütze des Teams von Trainer Peter Zeidler.

Lausanne-Sport startet am Mittwoch mit dem Léman-Derby in Genf gegen Servette, einem Nachholspiel der 18. Runde, in die zweite Phase der Super-League-Saison.