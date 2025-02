Sportchef Henchoz erklärt: Deshalb steht Lausanne-Goalie Letica nicht im Kader 22.02.2025

Karlo Letica figuriert gegen GC überraschend nicht im Lausanne-Kader von Trainer Ludovic Magnin. Im Interview mit blue Sport erklärt Sportchef Stéphane Henchoz, was hinter der Suspendierung steckt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lausanne-Stammgoalie Karlo Letica absolviert jedes der bisherigen 24 Super-League-Spiele über die volle Distanz. Gegen GC figuriert der 28-Jährige aber nicht im Kader von Trainer Ludovic Magnin.

Sportchef Stéphane Henchoz erklärt im exklusiven Interview mit blue Sport, wieso die unumstrittene Nummer 1 suspendiert wurde.

Gegen GC hütet Thomas Castella das Lausanner Tor und kommt damit zu seinem ersten Liga-Einsatz in dieser Saison. Mehr anzeigen

Karlo Letica ist bei Lausanne-Sport die unumstrittene Nummer 1. In dieser Saison absolviert der Kroate jedes der bisherigen 24 Super-League-Spiele über die volle Distanz. Am 25. Spieltag gegen GC fehlt Letica aber im Aufgebot des gesperrten Ludovic Magnin.

Im Interview mit blue Sport verrät Lausanne-Sportchef Stéphane Henchoz, was hinter der Suspendierung steckt. «Es gibt eine Klausel in seinem Vertrag. Wegen dieser Klausel will er heute nicht spielen. Deshalb ist er nicht dabei», sagt Henchoz. Leticas Vertrag verlängert sich automatisch, wenn er noch ein Spiel mehr für die Lausanner absolviert.

Das will der Torhüter zum jetzigen Zeitpunkt aber offenbar nicht. «Ja, das ist wahrscheinlich so», sagt Henchoz und führt aus: «Wir waren seit April 2024 in Verhandlungen und haben einige Angebote gemacht. Er will diese Angebote bisher nicht annehmen. Wir sind noch in Verhandlungen, aber für heute ist er nicht im Kader.»

Mehr will der Sportchef derzeit nicht preisgeben. Gegen GC steht derweil Thomas Castella bei Lausanne zwischen den Pfosten. Wie der 31-Jährige bei seinem ersten Liga-Einsatz in dieser Spielzeit abschneidet, erfährst du ab 18 Uhr live auf blue Sport oder im Video-Ticker auf blue News.

