Hier platzt Lausanne-Trainer Magnin der Kragen 16.02.2025

Der frühe Rückstand im Auswärtsspiel beim FC Basel und vor allem die Entscheide des Schiedsrichters bringen Lausanne-Trainer Ludovic Magnin im St. Jakob-Park schon früh in der Partie auf die Palme.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lausanne gerät im Auswärtsspiel beim FC Basel früh in Rückstand. Weil Ludovic Magnin in der Entstehung des Treffers ein Foulspiel sieht, ist der Lausanne-Trainer schon nach wenigen Minuten auf 180.

Nur Minuten später und nach einer neuerlichen Schimpftirade sieht Magnin die Gelbe Karte und ist für die nächste Partie gesperrt.

Schiedsrichter-Experte Bruno Grossen gibt Magnin im blue Sport Studio nur teilweise recht und erklärt, wieso der VAR in diesem Fall zurecht nicht eingegriffen hat. Mehr anzeigen

Ludovic Magnin wie er leibt und lebt. Kaum ist das Spiel zwischen dem FC Basel und Lausanne-Sport angepfiffen, da ist der Lausanner Trainer schon so richtig auf Betriebstemperatur. Zum einen, weil der FCB durch Kevin Carlos schon in der 4. Minute vorlegen kann, zum anderen, weil Magnin vor dem Treffen ein Foulspiel an Olivier Custodio gesehen hat.

Wenige Minuten später wird Magnin an der Seitenlinie nach einem Rencontre zwischen Giger und Otele laut und in der 16. Minute lässt der 45-Jährig mit hochrotem Kopf die nächste Schimpftirade folgen, weil es statt Eckball einen Abstoss für Basel gibt. Dafür holt sich Magnin von Schiedsrichter San die Gelbe Karte ab und ist damit im nächsten Spiel gesperrt.

Schiedsrichter-Experte Bruno Grossen gibt Magnin teilweise recht und sieht tatsächlich ein Foul an Custodio vor dem Basler Führungstor. «Aber Lausanne kommt danach in Ballbesitz. Man könnte sogar sagen, dass der Schiri Vorteil laufen liess», sagt Grossen. Deshalb habe auch der VAR nicht eingegriffen. «Der VAR schaut, ob ab der Balleroberung alles korrekt war. Lausanne hätte ja den Ball auch raus spielen können. Dann dürfen sie nicht reklamieren, wenn Basel den Ball nicht raus spielt.»