St.Gallen-Trainer Enrico Maassen gerät nach dem Sieg gegen Lausanne mit seinem Vorgänger Peter Zeidler aneinander – inklusive körperlicher Berührung. Während der FCSG-Coach von einer beschwichtigenden Geste spricht, zeigt sich Zeidler versöhnlich.

St. Gallen gewinnt am Sonntag auswärts bei Lausanne-Sport dank Doppeltorschütze Alessandro Vogt 2:1. Zu reden gab hinterher vor allem der Auftritt der beiden Trainer Peter Zeidler und Enrico Maassen. So liefern sich die beiden nicht nur ein Wortgefecht, FCSG-Coach Maassen greift seinem Vorgänger gar mit beiden Händen ins Gesicht.

Maassen bei blue Sport zu der Szene: «Das war überhaupt keine böse Intention, es ging eher darum, ihn irgendwie zu beruhigen.» Zeidler habe ihm beim Händeschütteln «ein paar Sachen mitgegeben», er habe ihn nur beruhigen wollen, so Maassen.

Auch für Lausanne-Trainer Zeidler ist die Sache mit seinem Landsmann gegessen, wie er gegenüber blue Sport betont: «Ich habe Enrico nach dem Spiel zum verdienten Sieg gratuliert. Seine Bank, Maassen und auch die Spieler haben sich sportlich verhalten.»

Aus seiner Sicht habe Maassens Assistent in der Coachingzone ab der ersten Minute überdreht. «Frau Grundbacher (Schiedsrichterin – Anm. d: Red.) oder der 4. Offizielle hätten ihm nicht erst in der Halbzeitpause Bescheid sagen müssen. Dann hätten wir in der 1. Halbzeit viel weniger Hektik gehabt», findet der 63-Jährige und ergänzt: «Ansonsten nochmals Kompliment und Gratulation an den FCSG. Das Spiel ist vorbei.»

