Vierjahresvertrag Lausanne-Star Kaly Sène wechselt zu Middlesbrough

SDA

29.8.2025 - 19:00

Seine Tore werden Lausanne-Sport in Zukunft fehlen: Kaly Sène.
Seine Tore werden Lausanne-Sport in Zukunft fehlen: Kaly Sène.
Keystone

Lausanne-Sport verliert seinen wichtigsten Offensivspieler. Kaly Sène wechselt in die zweite englische Liga nach Middlesbrough, wie beide Klubs bestätigen.

Keystone-SDA

29.08.2025, 19:00

29.08.2025, 19:53

Der Transfer hatte sich abgezeichnet, bereits am Donnerstag bei der Qualifikation für die Ligaphase der Conference League fehlte Kaly Sène im Team von Lausanne. Der 24-jährige Senegalese hat grossen Anteil am gelungenen Saisonauftakt des Teams von Trainer Peter Zeidler und belegt mit drei Treffern aktuell den 2. Platz in der Torschützenliste der Super League.

Sène hatte in der Schweiz beim FC Basel debütiert, ehe er leihweise bei Omonia Nikosia und den Grasshoppers spielte. 2023 kam er zum frisch aufgestiegenen Lausanne-Sport, wo er in 86 Partien insgesamt 25 Tore erzielte. Sein Vertrag bei den Waadtländern wäre noch ein Jahr gültig gewesen, man wolle einem Spieler, der sich weiterentwickeln wolle, aber keine Steine in den Weg legen, teilte der Super-League-Klub mit.

Lausanne dürfte sich auch noch über eine erkleckliche Transfersumme freuen dürfen. In Middlesbrough unterschrieb Sène für vier Saisons.

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

