Super League Lausanne verpflichtet erfahrenen Franzosen

SDA

4.10.2025 - 09:38

Florent Mollet im Einsatz für seinen Ex-Klub Nantes
Florent Mollet im Einsatz für seinen Ex-Klub Nantes
Keystone

Lausanne-Sport tätigt mit der Verpflichtung des erfahrenen Franzosen Florent Mollet noch einmal einen Transfer.

Keystone-SDA

04.10.2025, 09:38

04.10.2025, 09:46

Der 33-jährige offensive Mittelfeldspieler unterschrieb beim Super-League-Klub aus dem Waadtland für eine Saison mit Option auf ein weiteres Jahr.

Mollet spielte in den letzten drei Saison für Nantes, seit Sommer war er vertragslos. Er bringt viel Erfahrung ins Team von Trainer Peter Zeidler: Für Metz, Montpellier und Nantes lief er 230-mal in der Ligue 1 auf (33 Tore, 25 Vorlagen). 2022 spielte er zudem eine halbe Saison für Schalke in der Bundesliga.

Im Europacup ist Mollet erst ab Januar für die Lausanner spielberechtigt.

