  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

In St.Gallen nicht weitergekommen Leistungsträger beim Leader: Michael Heule blüht bei Thun auf

Syl Battistuzzi

28.10.2025

Thun-Youngster Heule: «Die Freude am Fussball ist das grösste Geschenk»

Thun-Youngster Heule: «Die Freude am Fussball ist das grösste Geschenk»

Michael Heule, Verteidiger beim FC Thun, spricht im Porträt über die Ankunft, Herausforderungen und Zukunftspläne.

28.10.2025

Der frühere FCSG-Junior Michael Heule begeistert beim Überraschungsleader FC Thun. Der 24-Jährige erläutert im Interview mit blue Sport, was ihn und sein Team aktuell so stark macht.

,
,

Syl Battistuzzi, Stefan Eggli, Julian Barnard

28.10.2025, 15:00

28.10.2025, 15:18

Aufsteiger Thun thront nach zehn Spieltagen sensationell an der Tabellenspitze der Super League. 22 Punkte haben die Berner Oberländer schon gesammelt. Mitverantwortlich für den Höhenflug des Teams von Mauro Lustrinelli ist Michael Heule. Der Ostschweizer startete jedes Spiel von Beginn weg. Heule macht hinten links nicht nur dicht, sondern hat auch schon zwei Assists auf dem Konto. Dabei ist der 24-Jährige erst seit Sommer im Verein.

«Ich bin seit drei Monaten hier in Thun. Ich bin sehr gut angekommen und wurde gut vom Team aufgenommen. Es ist eine sehr schöne Stadt. Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt beim FC Thun bin», meint Michael Heule im Interview mit blue Sport und ergänzt: «Am meisten weiterentwickelt habe ich mich in Thun im physischen Bereich und im Offensivspiel.» 

Heule entstammt der Nachwuchsabteilung des FC St.Gallen. Für die erste Mannschaft des FCSG stand er jedoch nur 33 Minuten im Einsatz. Nachdem es bei St.Gallen nicht weitergegangen war, wechselte Heule 2021 zum Kantonsrivalen Wil. Die letzten zwei Saisons spielte Heule bei Stade Lausanne-Ouchy, erst in der Super League, nach dem Abstieg in der Challenge League. «Die Chance auf die Super League war für mich ausschlaggebend, weshalb ich damals zu Stade Lausanne-Ouchy gewechselt bin. Weg von zuhause, weg von Kollegen.»

Michael Heule macht den Gegenspielern – hier Sions Ilyas Chouaref – das Leben schwer. 
Michael Heule macht den Gegenspielern – hier Sions Ilyas Chouaref – das Leben schwer. 
KEYSTONE

Schwierige Zeit bei Ouchy 

Das Kapitel in der Romandie war aber kein Zuckerschlecken. «Ich habe es mir vielleicht auch zu einfach vorgestellt, weil ich das grosse Ziel hatte, in der Super League zu spielen. In der ersten Saison war ich viel verletzt», blickt Heule zurück. Kein Zufall aus seiner Sicht: «Ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Die Verletzungen kamen dann einfach automatisch, weil ich im Kopf nicht ganz bereit war und vielleicht auch das Ganze ein bisschen unterschätzt habe.»

Als das Angebot von Thun kam, musste er nicht lange überlegen. Die Sehnsucht nach der besten Spielklasse war gross. «Ich habe mir schon vorgenommen, abzuliefern und zu zeigen, was ich kann», so Heule. Sein Rezept? «Ich habe nicht viel überlegt. Ich habe einfach Fussball gespielt.» 

Seine Karriereziele? «Für mich ist das Wichtigste, dass ich gesund bleibe und die Freude am Fussball – wie ich sie jetzt habe – behalten kann. Wenn du gesund bleibst und diese Freude bis zum Schluss hast, dann ist es das grösste Geschenk», betont Heule.

Heule, der in Thun einen Dreijahres-Vertrag erhielt, will die Erfolgssträhne auch gegen Tabellenschlusslicht fortführen. Die Partie Thun gegen Winterthur kannst du am Dienstag ab 20.30 Uhr live auf blue Sport verfolgen.

FC Thun - FC Winterthur
FC Thun - FC Winterthur

Di 28.10. 19:55 - 23:05 ∙ blue Sport Live ∙ FC Thun - FC Winterthur

Mit tv.blue.ch mieten

Meistgelesen

Wie die neue Ski-Generation Lara Gut-Behrami wütend macht
Spezialeinheit fliegt mitten in den Monstersturm –  Video zeigt spektakuläre Szenen
Inters Sommer-Konkurrent überfährt 81-jährigen Rollstuhlfahrer
Shiffrin über Kilde: «Er wird für den Rest seines Lebens eingeschränkt bleiben»
Warum das karibische Inselparadies vor Mega-Hurrikan «Melissa» so zittert

Mehr Super League

Englische Woche in der Super League. Fortsetzung des Fernduells Thun gegen St. Gallen am Dienstagabend

Englische Woche in der Super LeagueFortsetzung des Fernduells Thun gegen St. Gallen am Dienstagabend

Sportchef macht Trainerdiplom. Ancillo Canepa, wird jetzt Milos Malenovic Trainer beim FCZ?

Sportchef macht TrainerdiplomAncillo Canepa, wird jetzt Milos Malenovic Trainer beim FCZ?

FCB-Coach nach 1:5-Klatsche stinksauer. Magnin: «Besser, wenn ich noch einmal schlafe, bevor ich mit den Spielern spreche»

FCB-Coach nach 1:5-Klatsche stinksauerMagnin: «Besser, wenn ich noch einmal schlafe, bevor ich mit den Spielern spreche»

Fussball Videos

Thun-Youngster Heule: «Die Freude am Fussball ist das grösste Geschenk»

Thun-Youngster Heule: «Die Freude am Fussball ist das grösste Geschenk»

Michael Heule, Verteidiger beim FC Thun, spricht im Porträt über die Ankunft, Herausforderungen und Zukunftspläne.

28.10.2025

Riesen vor dem Schottland-Testspiel: «Es wird ein physisches Spiel werden»

Riesen vor dem Schottland-Testspiel: «Es wird ein physisches Spiel werden»

27.10.2025

Sundhage zur Vertragsverlängerung: «Für mich ist es offensichtlich»

Sundhage zur Vertragsverlängerung: «Für mich ist es offensichtlich»

27.10.2025

Thun-Youngster Heule: «Die Freude am Fussball ist das grösste Geschenk»

Thun-Youngster Heule: «Die Freude am Fussball ist das grösste Geschenk»

Riesen vor dem Schottland-Testspiel: «Es wird ein physisches Spiel werden»

Riesen vor dem Schottland-Testspiel: «Es wird ein physisches Spiel werden»

Sundhage zur Vertragsverlängerung: «Für mich ist es offensichtlich»

Sundhage zur Vertragsverlängerung: «Für mich ist es offensichtlich»

Mehr Videos