Thun-Youngster Heule: «Die Freude am Fussball ist das grösste Geschenk» Michael Heule, Verteidiger beim FC Thun, spricht im Porträt über die Ankunft, Herausforderungen und Zukunftspläne. 28.10.2025

Der frühere FCSG-Junior Michael Heule begeistert beim Überraschungsleader FC Thun. Der 24-Jährige erläutert im Interview mit blue Sport, was ihn und sein Team aktuell so stark macht.

Aufsteiger Thun thront nach zehn Spieltagen sensationell an der Tabellenspitze der Super League. 22 Punkte haben die Berner Oberländer schon gesammelt. Mitverantwortlich für den Höhenflug des Teams von Mauro Lustrinelli ist Michael Heule. Der Ostschweizer startete jedes Spiel von Beginn weg. Heule macht hinten links nicht nur dicht, sondern hat auch schon zwei Assists auf dem Konto. Dabei ist der 24-Jährige erst seit Sommer im Verein.

«Ich bin seit drei Monaten hier in Thun. Ich bin sehr gut angekommen und wurde gut vom Team aufgenommen. Es ist eine sehr schöne Stadt. Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt beim FC Thun bin», meint Michael Heule im Interview mit blue Sport und ergänzt: «Am meisten weiterentwickelt habe ich mich in Thun im physischen Bereich und im Offensivspiel.»

Heule entstammt der Nachwuchsabteilung des FC St.Gallen. Für die erste Mannschaft des FCSG stand er jedoch nur 33 Minuten im Einsatz. Nachdem es bei St.Gallen nicht weitergegangen war, wechselte Heule 2021 zum Kantonsrivalen Wil. Die letzten zwei Saisons spielte Heule bei Stade Lausanne-Ouchy, erst in der Super League, nach dem Abstieg in der Challenge League. «Die Chance auf die Super League war für mich ausschlaggebend, weshalb ich damals zu Stade Lausanne-Ouchy gewechselt bin. Weg von zuhause, weg von Kollegen.»

Michael Heule macht den Gegenspielern – hier Sions Ilyas Chouaref – das Leben schwer. KEYSTONE

Schwierige Zeit bei Ouchy

Das Kapitel in der Romandie war aber kein Zuckerschlecken. «Ich habe es mir vielleicht auch zu einfach vorgestellt, weil ich das grosse Ziel hatte, in der Super League zu spielen. In der ersten Saison war ich viel verletzt», blickt Heule zurück. Kein Zufall aus seiner Sicht: «Ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Die Verletzungen kamen dann einfach automatisch, weil ich im Kopf nicht ganz bereit war und vielleicht auch das Ganze ein bisschen unterschätzt habe.»

Als das Angebot von Thun kam, musste er nicht lange überlegen. Die Sehnsucht nach der besten Spielklasse war gross. «Ich habe mir schon vorgenommen, abzuliefern und zu zeigen, was ich kann», so Heule. Sein Rezept? «Ich habe nicht viel überlegt. Ich habe einfach Fussball gespielt.»

Seine Karriereziele? «Für mich ist das Wichtigste, dass ich gesund bleibe und die Freude am Fussball – wie ich sie jetzt habe – behalten kann. Wenn du gesund bleibst und diese Freude bis zum Schluss hast, dann ist es das grösste Geschenk», betont Heule.

Heule, der in Thun einen Dreijahres-Vertrag erhielt, will die Erfolgssträhne auch gegen Tabellenschlusslicht fortführen. Die Partie Thun gegen Winterthur kannst du am Dienstag ab 20.30 Uhr live auf blue Sport verfolgen.