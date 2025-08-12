Leo Bertone: «Für uns kommt dieser Saisonstart nicht überraschend» 12.08.2025

Der FC Thun gewinnt als erster Aufsteiger der Super-League-Geschichte die ersten drei Partien. Mittelfeld-Motor Leo Bertone erklärt im Gespräch mit blue Sport, weshalb es bei den Thunern so gut läuft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Thun holt als Aufsteiger in den ersten drei Saisonspielen gleich drei Siege.

Leo Bertone ist der Mann mit am deutlichst meisten Erfahrung bei den Thunern und erklärt: «Wir haben eine grosse Arbeitsmoral und Mentalität.»

Als grösste Stärke des FC Thun sieht Bertone das Team: «Es dreht sich alles nur um das Wort Team und ich denke, das verkörpert auch den FC Thun von zuoberst bis zu unterst.» Mehr anzeigen

Aufsteiger Thun überrascht die Super League. Nach drei Spielen liegen die Berner Oberländer mit neun Punkten – zusammen mit St. Gallen – an der Spitze der höchsten Schweizer Liga. Grossen Anteil daran hat auch Mittelfeldspieler Leo Bertone, der bereits zwei Tore und einen Assist auf seinem Konto hat. Der 31-Jährige sagt im Gespräch mit blue Sport: «Für uns kommt dieser Saisonstart nicht überraschend. Wir wussten, was wir die letzten drei Jahre erlebt und mitgemacht haben und vor allem, wie wir gearbeitet haben.»

Was die Thuner in diesen ersten Saisonspielen auszeichnet, ist für Bertone ganz klar: «Wir haben eine grosse Arbeitsmoral und Mentalität. Wenn du das über Jahre konstant machst, wird es irgendwann fruchten. Ich bin froh, klappte das gleich am Anfang. Jetzt schauen wir, dass wir das so weiterbehalten können.»

Als grösste Stärke des FC Thun sieht Bertone das Team: «Es dreht sich alles nur um das Wort Team und ich denke, das verkörpert auch den FC Thun von zuoberst bis zuunterst. Das Wichtigste ist, dass dieses Team funktioniert, der Rest ist Zugabe.»

Ruhig bleiben und weiterarbeiten

Bertone ist einer der weniger Thuner Spieler mit Erfahrungen in der Super League. Der ehemalige YB-Spieler hat sogar mehr Partien in der höchsten Schweiz Liga bestritten, als alle anderen Thuner zusammen: «Wir Spieler mit etwas mehr Erfahrung versuchen rüberzubringen, dass man die Ruhe bewahren muss. Am Ende zählt die tägliche Arbeit.»

Klar habe man als erfahrener Spieler gewisse Spielsituationen schon öfters erlebt, aber dann sei es auch oft der Instinkt, der dann zum Zug komme. Er selbst wisse, wie der Fussball funktioniere und versuche deshalb, dies den Jungs auch mitzugeben.

Und was passiert, wenn beim FC Thun nicht mehr alles wie am Schnürchen läuft? Kein Grund zur Besorgnis, wie Bertone erklärt: «Es kommt sicher auch die Phase, wo es mal nicht so laufen wird wie jetzt. Aber dann wird es wichtig, ruhig zu bleiben, konzentriert weiterzuarbeiten, so wie wir es bisher gemacht haben. Das ist unser Weg zum Erfolg.»

Die bisherigen Spiele des FC Thun

Luzern – Thun 1:2 Super League | 3. Runde | Saison 25/26 09.08.2025

Thun – Lausanne-Sport 2:1 Super League | 2. Runde | Saison 25/26 03.08.2025