Leo Bertone: «Für uns kommt dieser Saisonstart nicht überraschend»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Aufsteiger Thun mit Rekord Leo Bertone: «Für uns kommt dieser Saisonstart nicht überraschend»

Sandro Zappella

12.8.2025

Leo Bertone: «Für uns kommt dieser Saisonstart nicht überraschend»

Leo Bertone: «Für uns kommt dieser Saisonstart nicht überraschend»

12.08.2025

Der FC Thun gewinnt als erster Aufsteiger der Super-League-Geschichte die ersten drei Partien. Mittelfeld-Motor Leo Bertone erklärt im Gespräch mit blue Sport, weshalb es bei den Thunern so gut läuft. 

Sandro Zappella

12.08.2025, 16:15

12.08.2025, 17:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Thun holt als Aufsteiger in den ersten drei Saisonspielen gleich drei Siege.
  • Leo Bertone ist der Mann mit am deutlichst meisten Erfahrung bei den Thunern und erklärt: «Wir haben eine grosse Arbeitsmoral und Mentalität.»
  • Als grösste Stärke des FC Thun sieht Bertone das Team: «Es dreht sich alles nur um das Wort Team und ich denke, das verkörpert auch den FC Thun von zuoberst bis zu unterst.»
Mehr anzeigen

Aufsteiger Thun überrascht die Super League. Nach drei Spielen liegen die Berner Oberländer mit neun Punkten – zusammen mit St. Gallen – an der Spitze der höchsten Schweizer Liga. Grossen Anteil daran hat auch Mittelfeldspieler Leo Bertone, der bereits zwei Tore und einen Assist auf seinem Konto hat. Der 31-Jährige sagt im Gespräch mit blue Sport: «Für uns kommt dieser Saisonstart nicht überraschend. Wir wussten, was wir die letzten drei Jahre erlebt und mitgemacht haben und vor allem, wie wir gearbeitet haben.»

Was die Thuner in diesen ersten Saisonspielen auszeichnet, ist für Bertone ganz klar: «Wir haben eine grosse Arbeitsmoral und Mentalität. Wenn du das über Jahre konstant machst, wird es irgendwann fruchten. Ich bin froh, klappte das gleich am Anfang. Jetzt schauen wir, dass wir das so weiterbehalten können.»

Als grösste Stärke des FC Thun sieht Bertone das Team: «Es dreht sich alles nur um das Wort Team und ich denke, das verkörpert auch den FC Thun von zuoberst bis zuunterst. Das Wichtigste ist, dass dieses Team funktioniert, der Rest ist Zugabe.»

Ruhig bleiben und weiterarbeiten

Bertone ist einer der weniger Thuner Spieler mit Erfahrungen in der Super League. Der ehemalige YB-Spieler hat sogar mehr Partien in der höchsten Schweiz Liga bestritten, als alle anderen Thuner zusammen: «Wir Spieler mit etwas mehr Erfahrung versuchen rüberzubringen, dass man die Ruhe bewahren muss. Am Ende zählt die tägliche Arbeit.»

Klar habe man als erfahrener Spieler gewisse Spielsituationen schon öfters erlebt, aber dann sei es auch oft der Instinkt, der dann zum Zug komme. Er selbst wisse, wie der Fussball funktioniere und versuche deshalb, dies den Jungs auch mitzugeben. 

Und was passiert, wenn beim FC Thun nicht mehr alles wie am Schnürchen läuft? Kein Grund zur Besorgnis, wie Bertone erklärt: «Es kommt sicher auch die Phase, wo es mal nicht so laufen wird wie jetzt. Aber dann wird es wichtig, ruhig zu bleiben, konzentriert weiterzuarbeiten, so wie wir es bisher gemacht haben. Das ist unser Weg zum Erfolg.»

Die bisherigen Spiele des FC Thun

Luzern – Thun 1:2

Luzern – Thun 1:2

Super League | 3. Runde | Saison 25/26

09.08.2025

Thun – Lausanne-Sport 2:1

Thun – Lausanne-Sport 2:1

Super League | 2. Runde | Saison 25/26

03.08.2025

Lugano – Thun 1:2

Lugano – Thun 1:2

Super League | 1. Runde | Saison 25/26

27.07.2025

Meistgelesen

Experte schlägt Alarm: «Leute werden sterben»
Kann GC den grossen FC Bayern München ärgern?
Polizei nimmt Street-Parade-Diebesbande hoch – und findet 40 Handys

Mehr zur Super League

Super League. Teddy Okou verlässt den FC Luzern definitiv

Super LeagueTeddy Okou verlässt den FC Luzern definitiv

12 Monate Emotionen pur. Der Titel ist zum Greifen nah – gewinne ein Jahresabo für blue Sport

12 Monate Emotionen purDer Titel ist zum Greifen nah – gewinne ein Jahresabo für blue Sport

Frei räumte Schürpfs Spind aus. «Alex sagte mir: ‹Du hast keinen Respekt vor älteren Spielern!›»

Frei räumte Schürpfs Spind aus«Alex sagte mir: ‹Du hast keinen Respekt vor älteren Spielern!›»

Häberli-Nachfolger gefunden. Jocelyn Gourvennec wird neuer Trainer bei Servette

Häberli-Nachfolger gefundenJocelyn Gourvennec wird neuer Trainer bei Servette

Enttäuschung in Lugano. Magnin: «Das war ein anderes Basel, das keine Freude gemacht hat»

Enttäuschung in LuganoMagnin: «Das war ein anderes Basel, das keine Freude gemacht hat»