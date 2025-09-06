  1. Privatkunden
Verteidiger verlässt YB Lewin Blum wechselt leihweise nach Charleroi

SDA

6.9.2025 - 11:19

Nach Charleroi ausgeliehen: Lewin Blum läuft in dieser Saison nicht mehr für die Young Boys auf
Nach Charleroi ausgeliehen: Lewin Blum läuft in dieser Saison nicht mehr für die Young Boys auf
Keystone

Die Young Boys verleihen Lewin Blum bis zum Saisonende an Sporting Charleroi. Wie der Klub mitteilt, beinhaltet der Leihvertrag mit dem belgischen Erstligisten eine Kaufoption für den 24-Jährigen.

Keystone-SDA

06.09.2025, 11:19

06.09.2025, 11:31

Der aus dem YB-Nachwuchs stammende Blum bestritt 138 Pflichtspiele für die Berner. Dabei gelangen ihm drei Tore und 18 Assists. Mit den Young Boys gewann der Aussenverteidiger 2023 das Double und 2024 den Meistertitel. In dieser Saison kam der ehemalige Schweizer Juniorennationalspieler nur sporadisch zum Einsatz.

