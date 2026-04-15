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Heisser Kandidat hat FCB-Vergangenheit Lichtsteiner wünscht sich neuen Assistenztrainer

Björn Lindroos

15.4.2026

Will einen neuen Co-Trainer: Stephan Lichtsteiner.
Will einen neuen Co-Trainer: Stephan Lichtsteiner.
KEYSTONE

Bekommt Stephan Lichtsteiner einen neuen Co-Trainer? Der junge Coach soll sich eine vertraute Person an seiner Seite wünschen. Dabei kursiert schon ein heisser Name durch Basel.

Björn Lindroos

15.04.2026, 18:22

15.04.2026, 18:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Stephan Lichtsteiner wünscht sich auf die neue Saison einen neuen Co-Trainer.
  • Giuseppe Morello soll dabei der heisseste Kandidat sein.
  • Der 40-Jährige war bereits bei YB und GC als Co-Trainer tätig.
Mehr anzeigen

Dass der FC Basel mit Stephan Lichtsteiner in die Zukunft gehen möchte, wurde bereits mehrfach kommuniziert. In der Sommerpause möchte der junge Trainer seinen Staff jetzt aber noch etwas anpassen.

Wie «4-4-2.ch» berichtet, wünscht sich Lichtsteiner auf die neue Saison hin mindestens einen neuen Co-Trainer. Dabei habe er intern den Wunsch geäussert, dass er um sich herum gerne eine weitere vertraute Person hätte. Im Januar kam bereits Pascal Bader als Assistent dazu.

Morello könnte zum FCB zurückkehren

Der heisseste Kandidat dabei soll laut des Online-Portals Giuseppe Morello sein. Der 40-Jährige arbeitete einst im Jugendbereich des FCB und war auch schon als Co-Trainer bei YB und GC tätig.

Als Spieler spielte er unter anderem für YB, Biel und Thun. Dabei absolvierte er 200 Spiele in der Challenge League, in der Super League reichte es für 16 Einsätze.

Als Assistent arbeitete er bereits an der Seite von Raphael Wicky, Tomas Oral und Marco Schällibaum. Jetzt könnte mit Stephan Lichtsteiner ein weiterer Name hinzukommen, sollte der FCB dem Wunsch seines Trainers nachkommen.

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