Stephan Lichtsteiner will sich beim FC Basel «noch stark verbessern». Keystone

Nach schwierigem Start in Basel ist Stephan Lichtsteiner langsam aber sicher als Trainer in der Super League angekommen. In einem Interview sagt der FCB-Coach: «Ich lerne dazu und kann mich noch stark verbessern.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Von 2011 bis 2018 spielte Stephan Lichtsteiner bei Juventus Turin und wurde in dieser Zeit siebenmal italienischer Meister. Die Liebe zu Juve sei bis heute nicht erloschen, sagt er in einem Interview.

In Italien brauchte der frühere Nati-Captain aber eine gewisse Eingewöhnungszeit. Bei Lazio Rom war «alles ruhiger und weniger präzise», sagt er. «Für einen Schweizer ist das am Anfang hart.»

Jetzt will sich Lichtsteiner als Trainer einen Namen machen. Den FC Basel sieht er als «hervorragendes Sprungbrett». Mehr anzeigen

Stephan Lichtsteiner spricht in einem Interview mit der italienischen Zeitung «Gazzetta dello Sport» ausführlich über seine Zeit in der Serie A und erzählt auch von schwierigen Zeiten unter Massimiliano Allegri.

2016 wurde der damalige Nati-Captain bei Juventus nicht ins Champions-League-Kader berufen, danach machten Gerüchte um einen Abschied von Lichtsteiner aus Turin die Runde. Sogar Erzrivale Inter Mailand soll Interesse am Schweizer gehabt haben. «Aber ich liebte Juventus zu sehr, um zu einem anderen italienischen Verein zu wechseln», erklärt der 42-Jährige. «Ich liebe Juve immer noch. Deshalb lehnte ich Inter ab, es wäre ein Verrat gewesen.»

Mit Juventus Turin (2011 bis 2018) holte Stephan Lichtsteiner zahlreiche Titel. Unter anderem siebenmal den Scudetto. Keystone

Im Winter jener Saison wurde Lichtsteiner dann für die K.o.-Phase doch noch für die Königsklasse aufgeboten – und Juve schaffte es bis in den Final, wo die Alte Dame dann Real Madrid 1:4 unterlag. Schon zwei Jahre davor schafften es die Turiner ins Endspiel, blieben aber auch da gegen Barcelona (1:3) chancenlos. «Das sind zwei Spiele, die mir den Schlaf geraubt haben. Und sie schmerzen noch immer», sagt der frühere Rechtsverteidiger.

Mit Schweizer Tugenden nach Italien

Lichststeiner erinnert sich auch an seine Anfänge in Italien, als er im Jahr 2008 zu Lazio Rom kam. «Beim ersten Training bei Lazio kam ich auf den Platz und niemand war da. Ich dachte, ich hätte mich in der Uhrzeit geirrt, aber mit der Zeit habe ich mich an den Rhythmus in Rom gewöhnt. Alles ist ruhiger und weniger präzise. Für einen Schweizer ist das am Anfang hart.»

Lichtsteiner in einem seiner ersten Spielen für Lazio Rom. Keystone

Hart war auch der Anfang für Lichtsteiner beim FC Basel. Die ersten drei Spiele unter dem neuen Trainer, der im Januar vom Erstligisten Wettswil-Bonstetten zum grossen FCB wechselte, gingen verloren. Basel schied sogleich aus der Europa League und aus dem Cup aus. Die Titelträume mussten auch bald begraben werden. Mittlerweile scheint Lichtsteiner aber angekommen, aus den letzten sechs Spielen resultierten vier Siege und ein Remis.

Der Coach sieht beim FCB «das perfekte Umfeld für junge Leute». Sowohl für Spieler als auch für Trainer. «Ich denke, es ist ein hervorragendes Sprungbrett. An jedem Spieltag sind die Tribünen voller Scouts. Hier kann man ohne Druck wachsen. Das gilt auch für mich: Ich lerne dazu und kann mich noch stark verbessern.»

Dass der frühere Juve-Profi und Nati-Captain dem Fussball nach der aktiven Karriere vorhanden blieb, ist nicht selbstverständlich. Nach seinem Karriereende vor sechs Jahren machte er zunächst ein Praktikum als Uhrenmacher. Er habe Dinge ausprobieren und sich beschäftigen wollen, so Lichtsteiner. «Es war eine schöne Erfahrung, aber dann habe ich mich entschieden, zum Fussball zurückzukehren. Und als das Angebot kam, bin ich All In gegangen.»