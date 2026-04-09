  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Jungtrainer mit hohen Ambitionen Lichtsteiner: «Der FC Basel ist ein hervorragendes Sprungbrett»

Jan Arnet

9.4.2026

Stephan Lichtsteiner will sich beim FC Basel «noch stark verbessern».
Stephan Lichtsteiner will sich beim FC Basel «noch stark verbessern».
Keystone

Nach schwierigem Start in Basel ist Stephan Lichtsteiner langsam aber sicher als Trainer in der Super League angekommen. In einem Interview sagt der FCB-Coach: «Ich lerne dazu und kann mich noch stark verbessern.»

Jan Arnet

09.04.2026, 15:40

09.04.2026, 15:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Von 2011 bis 2018 spielte Stephan Lichtsteiner bei Juventus Turin und wurde in dieser Zeit siebenmal italienischer Meister. Die Liebe zu Juve sei bis heute nicht erloschen, sagt er in einem Interview.
  • In Italien brauchte der frühere Nati-Captain aber eine gewisse Eingewöhnungszeit. Bei Lazio Rom war «alles ruhiger und weniger präzise», sagt er. «Für einen Schweizer ist das am Anfang hart.»
  • Jetzt will sich Lichtsteiner als Trainer einen Namen machen. Den FC Basel sieht er als «hervorragendes Sprungbrett».
Mehr anzeigen

Stephan Lichtsteiner spricht in einem Interview mit der italienischen Zeitung «Gazzetta dello Sport» ausführlich über seine Zeit in der Serie A und erzählt auch von schwierigen Zeiten unter Massimiliano Allegri.

2016 wurde der damalige Nati-Captain bei Juventus nicht ins Champions-League-Kader berufen, danach machten Gerüchte um einen Abschied von Lichtsteiner aus Turin die Runde. Sogar Erzrivale Inter Mailand soll Interesse am Schweizer gehabt haben. «Aber ich liebte Juventus zu sehr, um zu einem anderen italienischen Verein zu wechseln», erklärt der 42-Jährige. «Ich liebe Juve immer noch. Deshalb lehnte ich Inter ab, es wäre ein Verrat gewesen.»

Mit Juventus Turin (2011 bis 2018) holte Stephan Lichtsteiner zahlreiche Titel. Unter anderem siebenmal den Scudetto.
Mit Juventus Turin (2011 bis 2018) holte Stephan Lichtsteiner zahlreiche Titel. Unter anderem siebenmal den Scudetto.
Keystone

Im Winter jener Saison wurde Lichtsteiner dann für die K.o.-Phase doch noch für die Königsklasse aufgeboten – und Juve schaffte es bis in den Final, wo die Alte Dame dann Real Madrid 1:4 unterlag. Schon zwei Jahre davor schafften es die Turiner ins Endspiel, blieben aber auch da gegen Barcelona (1:3) chancenlos. «Das sind zwei Spiele, die mir den Schlaf geraubt haben. Und sie schmerzen noch immer», sagt der frühere Rechtsverteidiger.

Mit Schweizer Tugenden nach Italien

Lichststeiner erinnert sich auch an seine Anfänge in Italien, als er im Jahr 2008 zu Lazio Rom kam. «Beim ersten Training bei Lazio kam ich auf den Platz und niemand war da. Ich dachte, ich hätte mich in der Uhrzeit geirrt, aber mit der Zeit habe ich mich an den Rhythmus in Rom gewöhnt. Alles ist ruhiger und weniger präzise. Für einen Schweizer ist das am Anfang hart.»

Lichtsteiner in einem seiner ersten Spielen für Lazio Rom.
Lichtsteiner in einem seiner ersten Spielen für Lazio Rom.
Keystone

Hart war auch der Anfang für Lichtsteiner beim FC Basel. Die ersten drei Spiele unter dem neuen Trainer, der im Januar vom Erstligisten Wettswil-Bonstetten zum grossen FCB wechselte, gingen verloren. Basel schied sogleich aus der Europa League und aus dem Cup aus. Die Titelträume mussten auch bald begraben werden. Mittlerweile scheint Lichtsteiner aber angekommen, aus den letzten sechs Spielen resultierten vier Siege und ein Remis. 

Der Coach sieht beim FCB «das perfekte Umfeld für junge Leute». Sowohl für Spieler als auch für Trainer. «Ich denke, es ist ein hervorragendes Sprungbrett. An jedem Spieltag sind die Tribünen voller Scouts. Hier kann man ohne Druck wachsen. Das gilt auch für mich: Ich lerne dazu und kann mich noch stark verbessern.»

«Shaqiri konnte nicht mehr». Lichtsteiner nervt sich über Zubis Kritik und stellt den Experten in den Senkel

«Shaqiri konnte nicht mehr»Lichtsteiner nervt sich über Zubis Kritik und stellt den Experten in den Senkel

Dass der frühere Juve-Profi und Nati-Captain dem Fussball nach der aktiven Karriere vorhanden blieb, ist nicht selbstverständlich. Nach seinem Karriereende vor sechs Jahren machte er zunächst ein Praktikum als Uhrenmacher. Er habe Dinge ausprobieren und sich beschäftigen wollen, so Lichtsteiner. «Es war eine schöne Erfahrung, aber dann habe ich mich entschieden, zum Fussball zurückzukehren. Und als das Angebot kam, bin ich All In gegangen.»

UHD HDR FC Thun - FC Basel 1893
UHD HDR FC Thun - FC Basel 1893

Sa 11.04. 20:10 - 23:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Thun - FC Basel 1893

Mit tv.blue.ch mieten

Meistgelesen

Trump droht dem Papst, wütet über die Nato – und fängt schon wieder mit Grönland an
«Beatrice Egli Show» abgesetzt – das sagt die Sängerin zum TV-Aus
Trump setzt Europa neues Ultimatum – das fordert er
«Wahnsinn», staunt Markus Lanz über diese Trump-Insiderin
Royal Navy verfolgt russische U-Boote im Nordatlantik

Fussball-News

Rückschlag im Saisonendspurt. St. Gallen muss auf Witzig und Efekele verzichten

Rückschlag im SaisonendspurtSt. Gallen muss auf Witzig und Efekele verzichten

Das hat es noch nie gegeben. 7 Premier-League-Teams in der Champions League? So ist es möglich

Das hat es noch nie gegeben7 Premier-League-Teams in der Champions League? So ist es möglich

Chief Business Officer geht. Christoph Urech verlässt die Grasshoppers bereits wieder

Chief Business Officer gehtChristoph Urech verlässt die Grasshoppers bereits wieder

Hitzige Diskussionen. So unterschiedlich bewerten die Barça- und Atlético-Profis sowie Fans die Szenen

Hitzige DiskussionenSo unterschiedlich bewerten die Barça- und Atlético-Profis sowie Fans die Szenen

Marcel Reif über Chancenwucher bei PSG. «Dembélé muss ein grosser Fan von Arne Slot sein – er hat ihm den Job gerettet»

Marcel Reif über Chancenwucher bei PSG«Dembélé muss ein grosser Fan von Arne Slot sein – er hat ihm den Job gerettet»

Super League