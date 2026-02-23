Lichtsteiner: «Wenn es fehlt, alles für diese Farben zu machen...» 22.02.2026

Basel-Trainer Stephan Lichtsteiner nimmt nach der 2:4-Niederlage in Luzern seine Spieler in die Pflicht. Besonders zu schaffen macht dem 42-Jährigen ein «riesiges Mentalitätsproblem».

Der FC Basel gibt in Luzern einen 2:1-Vorsprung aus der Hand und verliert nach drei Gegentreffern in der Schlussviertelstunde mit 2:4. Für FCB-Coach Stephan Lichtsteiner liegen die Hauptprobleme nach der Partie klar auf der Hand. Es liege an der Mentalität und der Einstellung.

«Du kannst ein Spiel vorbereiten, machen und spielen wie du willst, wenn die Mentalität fehlt, wenn das Übernehmen von Verantwortung fehlt, wenn Leadership fehlt, wenn es fehlt, alles für diese Farben zu machen, dann kannst du machen, was du willst, es kommt so raus», ärgert sich der 42-Jährige nach dem Spiel im Interview bei blue Sport (siehe Video oben).

Schlussendlich sei der FCB «absolut selber schuld», ergänzt Lichtsteiner und stellt klar: «Die Mentalität war unterirdisch.» Dieses Problem gelte es nun anzusprechen und zu verbessern.

Lichtsteiner fordert «mehr Garantien» im Sturm

Bereits während dem Spiel zeigte sich der FCB-Coach an der Seitenlinie enerviert, verliess nach dem Einbruch seines Teams in der Schlussphase sogar kurzzeitig die Coaching Zone und verschwand in den Katakomben.

«Ich musste kurz rein. Weshalb, das kann ich jetzt nicht erklären», hielt sich Lichtsteiner nach der Partie diesbezüglich bedeckt, sprach dafür einmal mehr das Basler Stürmerproblem an: «Schlussendlich brauche ich vorne Garantien. Und der einzige, der mir diese momentan gibt, ist Giacomo (Koloto).»

FCB-Stürmerkollege Albian Ajeti fehlte in Luzern zum dritten Mal seit Jahreswechsel im FCB-Kader. Das, obwohl der 28-Jährige zuletzt gegen Lugano wieder in die Startaufstellung zurückbeordert worden war. Dazu sagt Lichtsteiner: «Schlussendlich brauche ich Antworten. Die habe ich heute von Moritz (Broschinski) auch nicht bekommen. Von daher schaue ich Woche für Woche und muss im Training schauen, wer Vollgas gibt und wer es dann auch im Spiel umsetzen kann.»

Die nächste Chance auf drei Punkte bietet sich dem FCB am kommenden Sonntag in Lausanne. Aktuell belegt der amtierende Meister noch Rang fünf – das Polster auf die untere Tabellenhälfte ist nach der Niederlage gegen die Innerschweizer jedoch auf sieben Punkte zusammengeschmolzen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Luzern – Basel 4:2 Super League | 26. Runde | Saison 25/26 22.02.2026