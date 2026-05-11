Lichtsteiner: «Jetzt braucht es ein kleines Wunder» 10.05.2026

Basel hat nach der 0:3-Niederlage in der 36. Runde der Super League gegen YB nur noch kleine Chancen auf den Europacup, das weiss auch FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel verliert gegen YB 0:3 und hat es nicht mehr in den eigenen Füssen, sich für den Europacup zu qualifizieren.

Stephan Lichtsteiner ist nach der Niederlage bedient und weiss: «Jetzt braucht es ein kleines Wunder.»

Ganz anders ist die Gefühlslage der Walliser. Nach dem 2:0-Sieg gegen Meister Thun ist Europa so nah wie seit Jahren nicht mehr. Mehr anzeigen

17 Mal stand Stephan Lichtsteiner bislang beim FCB an der Seitenlinie. Sechs Siege, zwei Unentschieden und neun Niederlagen schauten dabei heraus. Der Punkteschnitt von 1,18 pro Spiel ist nicht FCB-würdig.

Und dennoch durften die Basler bis am Sonntagnachmittag darauf hoffen, kommende Saison europäisch zu spielen. Doch weil Basel in Bern – wie üblich in den vergangenen zehn Jahren – nicht gewinnt und gleichzeitig Sion Meister Thun 2:0 schlägt, sind diese Hoffnungen nun verschwindend klein. Stephan Lichtsteiner sagt darauf angesprochen: «Jetzt braucht es ein kleines Wunder.»

Es sei «ein offener Schlagabtausch» gewesen, sagt Lichtsteiner bei seiner Analyse zum Spiel gegen YB. «Schlussendlich hat uns die Zielstrebigkeit gefehlt, offensiv wie defensiv. Offensiv schliessen wir viele Aktionen nicht richtig ab und defensiv sind wir zu soft und das hat uns schlussendlich den Sieg gekostet.»

Zwei Runden vor Schluss beträgt der Rückstand auf Sion und den 4. Rang fünf Punkte. Dieser berechtigt für den Europacup, sofern St. Gallen den Cup gewinnt und sich in den Top-3 hält. Letzteres sollte nur noch Formsache sein. Und im Cup ist der FCSG gegen den FC Stade Lausanne-Ouchy, Tabellenfünfter der Challenge League, zumindest klarer Favorit.

«Es ist ganz klar, dass wir nach Europa wollen!»

Ganz anders ist die Gefühlslage beim FC Sion. Ein rundum zufriedener Jan Kronig meint nach dem 2:0-Sieg gegen Meister Thun: «Es ist ganz klar, dass wir nach Europa wollen!» Am kommenden Donnerstag (16.30 Uhr live auf blue Sport) hat Sion gar die Möglichkeit, mit einem Sieg gegen Lugano auf Platz 3 vorzupreschen.

Kronig: «Es ist ganz klar, dass wir nach Europa wollen» 10.05.2026

Sion vs. Thun: Highlights und Stimmen

Sion – Thun 2:0 Super League | 36. Runde | Saison 25/26 10.05.2026

Zahnd: «Sicher ein verdienter Sieg für Sion» 10.05.2026

Thun-Goalie Spycher: «Trotz der Niederlage happy» 10.05.2026

Bamert: «Das war zu wenig gut für unsere Ansprüche» 10.05.2026

YB vs. Basel: Highlights und Stimmen

YB – Basel 3:0 Super League | 36. Runde | Saison 25/26 10.05.2026

Daniliuc: «Es reicht einfach nicht, was wir heute gezeigt haben» 10.05.2026

Seoane: «Kompliment an die Mannschaft» 10.05.2026

Lauper: «Die Spiele gegen Basel sind immer speziell» 10.05.2026