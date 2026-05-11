Lichtsteiner: «Jetzt braucht es ein kleines Wunder»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

YB reisst Basel ins Elend Lichtsteiner: «Jetzt braucht es ein kleines Wunder»

Patrick Lämmle

11.5.2026

Lichtsteiner: «Jetzt braucht es ein kleines Wunder»

Lichtsteiner: «Jetzt braucht es ein kleines Wunder»

10.05.2026

Basel hat nach der 0:3-Niederlage in der 36. Runde der Super League gegen YB nur noch kleine Chancen auf den Europacup, das weiss auch FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner.

Patrick Lämmle

11.05.2026, 08:55

11.05.2026, 08:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Basel verliert gegen YB 0:3 und hat es nicht mehr in den eigenen Füssen, sich für den Europacup zu qualifizieren.
  • Stephan Lichtsteiner ist nach der Niederlage bedient und weiss: «Jetzt braucht es ein kleines Wunder.»
  • Ganz anders ist die Gefühlslage der Walliser. Nach dem 2:0-Sieg gegen Meister Thun ist Europa so nah wie seit Jahren nicht mehr.
Mehr anzeigen

17 Mal stand Stephan Lichtsteiner bislang beim FCB an der Seitenlinie. Sechs Siege, zwei Unentschieden und neun Niederlagen schauten dabei heraus. Der Punkteschnitt von 1,18 pro Spiel ist nicht FCB-würdig.

Und dennoch durften die Basler bis am Sonntagnachmittag darauf hoffen, kommende Saison europäisch zu spielen. Doch weil Basel in Bern – wie üblich in den vergangenen zehn Jahren – nicht gewinnt und gleichzeitig Sion Meister Thun 2:0 schlägt, sind diese Hoffnungen nun verschwindend klein. Stephan Lichtsteiner sagt darauf angesprochen: «Jetzt braucht es ein kleines Wunder.»

Highlights im Video. Europa ganz weit weg – YB stürzt den FC Basel ins Elend

Highlights im VideoEuropa ganz weit weg – YB stürzt den FC Basel ins Elend

Es sei «ein offener Schlagabtausch» gewesen, sagt Lichtsteiner bei seiner Analyse zum Spiel gegen YB. «Schlussendlich hat uns die Zielstrebigkeit gefehlt, offensiv wie defensiv. Offensiv schliessen wir viele Aktionen nicht richtig ab und defensiv sind wir zu soft und das hat uns schlussendlich den Sieg gekostet.»

Zwei Runden vor Schluss beträgt der Rückstand auf Sion und den 4. Rang fünf Punkte. Dieser berechtigt für den Europacup, sofern St. Gallen den Cup gewinnt und sich in den Top-3 hält. Letzteres sollte nur noch Formsache sein. Und im Cup ist der FCSG gegen den FC Stade Lausanne-Ouchy, Tabellenfünfter der Challenge League, zumindest klarer Favorit.

«Es ist ganz klar, dass wir nach Europa wollen!»

Ganz anders ist die Gefühlslage beim FC Sion. Ein rundum zufriedener Jan Kronig meint nach dem 2:0-Sieg gegen Meister Thun: «Es ist ganz klar, dass wir nach Europa wollen!» Am kommenden Donnerstag (16.30 Uhr live auf blue Sport) hat Sion gar die Möglichkeit, mit einem Sieg gegen Lugano auf Platz 3 vorzupreschen.

Kronig: «Es ist ganz klar, dass wir nach Europa wollen»

Kronig: «Es ist ganz klar, dass wir nach Europa wollen»

10.05.2026

Sion vs. Thun: Highlights und Stimmen

Sion – Thun 2:0

Sion – Thun 2:0

Super League | 36. Runde | Saison 25/26

10.05.2026

Zahnd: «Sicher ein verdienter Sieg für Sion»

Zahnd: «Sicher ein verdienter Sieg für Sion»

10.05.2026

Thun-Goalie Spycher: «Trotz der Niederlage happy»

Thun-Goalie Spycher: «Trotz der Niederlage happy»

10.05.2026

Bamert: «Das war zu wenig gut für unsere Ansprüche»

Bamert: «Das war zu wenig gut für unsere Ansprüche»

10.05.2026

YB vs. Basel: Highlights und Stimmen

YB – Basel 3:0

YB – Basel 3:0

Super League | 36. Runde | Saison 25/26

10.05.2026

Daniliuc: «Es reicht einfach nicht, was wir heute gezeigt haben»

Daniliuc: «Es reicht einfach nicht, was wir heute gezeigt haben»

10.05.2026

Seoane: «Kompliment an die Mannschaft»

Seoane: «Kompliment an die Mannschaft»

10.05.2026

Lauper: «Die Spiele gegen Basel sind immer speziell»

Lauper: «Die Spiele gegen Basel sind immer speziell»

10.05.2026

Pech: «Ich liebe es für YB zu spielen» (engl.)

Pech: «Ich liebe es für YB zu spielen» (engl.)

10.05.2026

Meistgelesen

Mann rast nach Drogen-Cocktail in Gegenverkehr – jetzt muss er Tausende Franken bezahlen
In diesem Schweizer Städtchen wird die grösste Batterie der Welt gebaut
Was der Iran Trump angeboten hat +++ Ölpreis zieht an +++ Aufruf: Indien soll Sprit sparen
Wann gibt die Zürcher Polizei die Nationalität eines Täters an – und wann nicht?
Hansi Flicks emotionaler Titel mit Barça: «Es war ein harter Tag, mein Vater ist gestorben»

Fussball-News

Frauen-Fussball. Iman Beney liefert zwei Assists, Alayah Pilgrim trifft ++ St.Gallen unter Zugzwang

Frauen-FussballIman Beney liefert zwei Assists, Alayah Pilgrim trifft ++ St.Gallen unter Zugzwang

Trauer und Triumph. Hansi Flicks emotionaler Titel mit Barça: «Es war ein harter Tag, mein Vater ist gestorben»

Trauer und TriumphHansi Flicks emotionaler Titel mit Barça: «Es war ein harter Tag, mein Vater ist gestorben»

Knüller im Aufstiegsrennen. Vaduz und Aarau im Direktduell um Platz 1 – ab 20:00 Uhr live auf blue Zoom

Knüller im AufstiegsrennenVaduz und Aarau im Direktduell um Platz 1 – ab 20:00 Uhr live auf blue Zoom

Ligue 1. Embolo mit wichtigem Treffer für Rennes – Zakaria trifft ins eigene Tor

Ligue 1Embolo mit wichtigem Treffer für Rennes – Zakaria trifft ins eigene Tor

Griechenland. Kutesa mit AEK Athen Meister

GriechenlandKutesa mit AEK Athen Meister

Fussball-Videos

Emotionaler Hansi Flick: «Ich werde diesen Tag nie vergessen» (engl.)

Emotionaler Hansi Flick: «Ich werde diesen Tag nie vergessen» (engl.)

Am Morgen stirbt Hansi Flicks Vater, am Abend führt der 61-jährige Deutsche Barça zum Meistertitel. Nach dem Spiel bedankt er sich bei seinen Spielern und den Fans.

10.05.2026

Barcelona – Real Madrid 2:0

Barcelona – Real Madrid 2:0

LALIGA | 35. Runde | Saison 25/26

10.05.2026

Rashford schiesst Barça per Traum-Freistoss in Führung

Rashford schiesst Barça per Traum-Freistoss in Führung

10.05.2026

Heidenheims Hoffnung aufs Wunder lebt: Dreikampf zum Saisonfinale perfekt

Heidenheims Hoffnung aufs Wunder lebt: Dreikampf zum Saisonfinale perfekt

10.05.2026

Lauper: «Die Spiele gegen Basel sind immer speziell»

Lauper: «Die Spiele gegen Basel sind immer speziell»

10.05.2026

Emotionaler Hansi Flick: «Ich werde diesen Tag nie vergessen» (engl.)

Emotionaler Hansi Flick: «Ich werde diesen Tag nie vergessen» (engl.)

Barcelona – Real Madrid 2:0

Barcelona – Real Madrid 2:0

Rashford schiesst Barça per Traum-Freistoss in Führung

Rashford schiesst Barça per Traum-Freistoss in Führung

Heidenheims Hoffnung aufs Wunder lebt: Dreikampf zum Saisonfinale perfekt

Heidenheims Hoffnung aufs Wunder lebt: Dreikampf zum Saisonfinale perfekt

Lauper: «Die Spiele gegen Basel sind immer speziell»

Lauper: «Die Spiele gegen Basel sind immer speziell»

Mehr Videos