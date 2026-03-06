Alex Frei: «Ich glaube nicht, dass Lichtsteiner Abrashi etwas Böses wollte» 05.03.2026

GC-Captain Amir Abrashi leistet sich in der Partie gegen den FC Basel eine Unbeherrschtheit und fliegt in der Nachspielzeit nach einer Tätlichkeit vom Platz. Anschliessend kommt es zu einem Wortgefecht mit FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner.

Es läuft bereits die 95. Minute. GC-Captain Amir Abrashi lanciert einen letzten Angriff, um gegen den FC Basel doch noch den 1:1-Ausgleich zu erzwingen. Daraus wird nichts. Im Gegenteil. Abrashi wird von Koba Koindredi unsanft angegangen, lässt sich in der Folge zu einer Tätlichkeit hinreissen und fliegt praktisch mit dem Schlusspfiff vom Platz.

Dann kochen die Emotionen beim GC-Captain hoch. Als sich Abrashi schimpfend in Richtung Kabine begibt, gerät er mit FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner aneinander. Es kommt zu einem hitzigen Wortgefecht, bevor die beiden Streithähne getrennt werden.

«Das gehört zum Fussball»

Im Interview mit blue Sport auf die Szene angesprochen, sagt Lichtsteiner: «Man muss das nicht ausschmücken. Das gehört zum Fussball. Es war eine Aktion, in der er unserem Spieler ins Gesicht schlägt. Da schütze ich einfach meine Spieler.»

Auch die Diskussionen mit dem vierten Offiziellen will Lichtsteiner, der wegen Reklamierens in der 68. Minute die Gelbe Karte sieht, nicht überbewerten. «Ich finde nicht, dass ich viel diskutiert habe. Das kommt anders rüber. Ich kommuniziere mit ihnen, weil ich etwas verstehen will», so der 42-Jährige. «Da muss man nicht immer mit Argusaugen auf mich schauen, mit wem ich rede und was ich tue. Das sind Emotionen und die gehören dazu.»

Dafür zeigt blue Sport Experte Alex Frei im Studio Verständnis. «Ich habe auch Fehler gemacht als Trainer, ein- zweimal», gesteht er und erklärt: «Als Trainer ist es nicht immer einfach, die Emotionen immer so unter Kontrolle zu halten. Ich glaube nicht, dass Steph Abrashi etwas Böses wollte. Dass es so ein Wortgefecht Trainer zu Spieler gibt, ist sicher unglücklich.»

