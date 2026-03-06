  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wortgefecht nach Roter Karte Lichtsteiner legt sich mit GC-Captain Abrashi an: «Ich schütze meine Spieler»

Luca Betschart

6.3.2026

Alex Frei: «Ich glaube nicht, dass Lichtsteiner Abrashi etwas Böses wollte»

Alex Frei: «Ich glaube nicht, dass Lichtsteiner Abrashi etwas Böses wollte»

05.03.2026

GC-Captain Amir Abrashi leistet sich in der Partie gegen den FC Basel eine Unbeherrschtheit und fliegt in der Nachspielzeit nach einer Tätlichkeit vom Platz. Anschliessend kommt es zu einem Wortgefecht mit FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner.

Luca Betschart

06.03.2026, 07:54

06.03.2026, 07:57

Es läuft bereits die 95. Minute. GC-Captain Amir Abrashi lanciert einen letzten Angriff, um gegen den FC Basel doch noch den 1:1-Ausgleich zu erzwingen. Daraus wird nichts. Im Gegenteil. Abrashi wird von Koba Koindredi unsanft angegangen, lässt sich in der Folge zu einer Tätlichkeit hinreissen und fliegt praktisch mit dem Schlusspfiff vom Platz.

Dann kochen die Emotionen beim GC-Captain hoch. Als sich Abrashi schimpfend in Richtung Kabine begibt, gerät er mit FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner aneinander. Es kommt zu einem hitzigen Wortgefecht, bevor die beiden Streithähne getrennt werden.

«Das gehört zum Fussball»

Im Interview mit blue Sport auf die Szene angesprochen, sagt Lichtsteiner: «Man muss das nicht ausschmücken. Das gehört zum Fussball. Es war eine Aktion, in der er unserem Spieler ins Gesicht schlägt. Da schütze ich einfach meine Spieler.»

Auch die Diskussionen mit dem vierten Offiziellen will Lichtsteiner, der wegen Reklamierens in der 68. Minute die Gelbe Karte sieht, nicht überbewerten. «Ich finde nicht, dass ich viel diskutiert habe. Das kommt anders rüber. Ich kommuniziere mit ihnen, weil ich etwas verstehen will», so der 42-Jährige. «Da muss man nicht immer mit Argusaugen auf mich schauen, mit wem ich rede und was ich tue. Das sind Emotionen und die gehören dazu.»

Dafür zeigt blue Sport Experte Alex Frei im Studio Verständnis. «Ich habe auch Fehler gemacht als Trainer, ein- zweimal», gesteht er und erklärt: «Als Trainer ist es nicht immer einfach, die Emotionen immer so unter Kontrolle zu halten. Ich glaube nicht, dass Steph Abrashi etwas Böses wollte. Dass es so ein Wortgefecht Trainer zu Spieler gibt, ist sicher unglücklich.»

Lichtsteiner: «Schütze meine Spieler»

Lichtsteiner: «Schütze meine Spieler»

05.03.2026

Die Highlights der Partie

Basel – GC 1:0

Basel – GC 1:0

Super League | 28. Runde | Saison 25/26

05.03.2026

Meistgelesen

Iran beschiesst Israel mit Streumunition +++ Hisbollah warnt Bewohner im Norden Israels
So hat die Swiss die Crew für den Sonderflug zusammengestellt
In diesen 6 Filmen hassten sich die Stars – mussten aber Freunde oder Paare spielen
Plus 1680 Prozent – Easyjet lässt Preise in Basel explodieren
Das Risiko ist enorm – zieht Trump die Kurden in den Krieg?

Mehr Super League

Traoré Matchwinner. FCB schlägt GC und festigt Rang 4 – Abrashi fliegt mit Rot vom Platz

Traoré MatchwinnerFCB schlägt GC und festigt Rang 4 – Abrashi fliegt mit Rot vom Platz

Spektakel-Remis im Spitzenkampf. Witzig rettet St. Gallen einen Punkt in letzter Sekunde

Spektakel-Remis im SpitzenkampfWitzig rettet St. Gallen einen Punkt in letzter Sekunde

Keiner stoppt den Aufsteiger. Jetzt jagt der FC Thun die Rekord-Siegesserie des FC Basel

Keiner stoppt den AufsteigerJetzt jagt der FC Thun die Rekord-Siegesserie des FC Basel

Ärger und Abstiegssorgen beim FCZ. Hediger: «Unglaublich, dass uns das so oft passiert»

Ärger und Abstiegssorgen beim FCZHediger: «Unglaublich, dass uns das so oft passiert»

Tessiner festigen Platz 3. Joker Behrens Matchwinner: Lugano schlägt Sion

Tessiner festigen Platz 3Joker Behrens Matchwinner: Lugano schlägt Sion