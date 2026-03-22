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FCB-Stimmen Lichtsteiner: «Müssten eigentlich früh in Rückstand geraten»

Andreas Lunghi

22.3.2026

Lichtsteiner: «Sehr sehr schweres Spiel»

Lichtsteiner: «Sehr sehr schweres Spiel»

22.03.2026

Der FC Basel macht mit dem 2:0-Sieg in Winterthur den Sprung auf den dritten Platz. Trotz der drei Zähler sind die Basler mit ihrer Leistung nur mässig zufrieden. 

Andreas Lunghi

22.03.2026, 19:32

Basel feiert in Winterthur den vierten Sieg im fünften Spiel und kommt bis auf vier Punkte an den zweitplatzierten FC St.Gallen heran. So souverän wie es das Resultat erscheinen lässt, war der Erfolg gegen das Schlusslicht nicht.

«Wir wussten, wie schwer es hier sein wird», sagt FCB-Verteidiger Flavius Daniliuc nach dem Spiel. «Sie spielen um das Überleben und wussten nach den Spielen gestern, dass sie, wenn sie heute gewinnen, einen grossen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.»

Schlusslicht lässt Punkte liegen. Salah und Traoré schiessen Basel in Winterthur zum Sieg

Schlusslicht lässt Punkte liegenSalah und Traoré schiessen Basel in Winterthur zum Sieg

Obwohl die Basler darauf vorbereitet waren, dass Winterthur mit viel Schwung beginnen würde, seien sie überrascht worden, so der 24-jährige Österreicher. Dennoch sei es am Ende «von der Mentalität her eine überzeugende Leistung» gewesen.

«Ein sehr, sehr schweres Spiel», meint auch FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner. «Wir sind nicht gut ins Spiel reingekommen und müssten eigentlich früh in Rückstand geraten. Dank Marwin (Hitz) bleiben wir im Spiel.»

«Haben noch viel Arbeit vor uns»

Damit spricht der 42-Jährige den von Hitz gehaltenen Penalty gegen Roman Buess in der 7. Minute an. Der FCB-Schlussmann habe gewusst, dass Buess gerne in diese Ecke schiesst. «Ich habe aber auch gewusst, dass er seinen letzten Penalty souverän auf die andere Seite verwandelt hat», schmunzelt Hitz und fügt an: «Es ist immer Gefühls- und Glückssache und ein bisschen Vorbereitung.»

7. Minute: Hitz hält Buess-Penalty

7. Minute: Hitz hält Buess-Penalty

22.03.2026

«Wir waren danach besser im Spiel. Kommen zum 1:0, haben aber immer noch zu wenig Spielkontrolle. Nach der Halbzeit war es mit Ball ein bisschen besser. Die letzten zehn Minuten sind wir mit einem Mann weniger wieder unter Druck geraten», fasst Lichtsteiner das Spiel zusammen.

Verbesserungspotential gibt es für den 42-Jährigen weiterhin, auch wenn die Formkurve in den letzten Wochen nach oben zeigt: «Es ist noch nicht mein Spiel, wie ich es über 90 Minuten spielen will. Wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns. Aber die Jungs probieren es und geben Gas.»

Am 4. April wird sich gegen YB zeigen, ob Stephan Lichtsteiner und seine Spieler die zweiwöchige Nati-Pause genutzt haben, um Umstellungen in ihrem Spiel vorzunehmen.

Daniliuc: «Mental eine überzeugende Leistung»

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22.03.2026

Hitz: «Sehr schwieriges Spiel»

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