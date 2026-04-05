Lichtsteiner nervt sich über Zubis Kritik und stellt den Experten in den Senkel

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Shaqiri konnte nicht mehr» Lichtsteiner nervt sich über Zubis Kritik und stellt den Experten in den Senkel

Patrick Lämmle

5.4.2026

Lichtsteiner: «Ein guter Match von uns»

Lichtsteiner: «Ein guter Match von uns»

04.04.2026

FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner, der im nächsten Spiel aufgrund der vierten Gelben Karte gesperrt fehlen wird, ärgert sich nicht nur über den späten YB-Ausgleich, sondern auch über die Kritik von blue Sport Experte Zubi.

Patrick Lämmle

05.04.2026, 09:42

05.04.2026, 11:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Basel spielt gegen YB 3:3. Die Berner erzielen den Ausgleich in der 90. Minute.
  • Pascal Zuberbühler glaubt, dass den Baslern in der Schlussphase aufgrund der vielen Auswechslungen die nötige Erfahrung gefehlt hat, um den Sieg über die Zeit zu retten.
  • FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner zeigt sich ob der Kritik des blue Sport Experten genervt und erklärt, weshalb er die Wechsel vollzogen hat.
Mehr anzeigen

In der 74. Minute macht FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner beim Stand von 3:2 einen Dreifachwechsel. Leroy, Ajeti und Shaqiri müssen raus, Bacanin, Koloto und Koindredi kommen rein. Auf einen Schlag wird die Mannschaft um 28 Jahre verjüngt. In der 81. Minute ist dann auch für Traoré Schluss, der durch den zwei Jahre jüngeren Soticek ersetzt wird. Doch die Wechsel zeigen nicht die erhoffte Wirkung, denn Basel kassiert in der 90. Minute noch das 3:3.

Irres Spiel im St. Jakob-Park. Colley rettet YB kurz vor Schluss ein Remis gegen Basel

Irres Spiel im St. Jakob-ParkColley rettet YB kurz vor Schluss ein Remis gegen Basel

Zubi glaubt, dass Basel die Führung vielleicht auch deshalb nicht über die Zeit retten konnte, weil durch die Auswechslungen einiger Schlüsselspieler viel Erfahrung verloren ging. Im Interview nach dem Spiel mit Zubis Kritik konfrontiert, reagiert Lichtsteiner dünnhäutig. Wenn Zubi die Gründe für die Wechsel kennen würde, «dann gibt er mir sicher recht». Der FCB-Trainer erklärt: «Sie wollten ausgewechselt werden. Shaqiri konnte nicht mehr!» Und Léo Leroy habe muskuläre Probleme und Krämpfe gehabt.

Vom Formtief zur Gala. Mit dem Aussenrist ins Glück: Xherdan Shaqiri schiesst Traumtor

Vom Formtief zur GalaMit dem Aussenrist ins Glück: Xherdan Shaqiri schiesst Traumtor

Deshalb seien das alles Wechsel gewesen, die er habe machen müssen. «Ich kann nicht die Gesundheit der Spieler riskieren, auch wenn Zubi das Gefühl hat, ich müsste das machen.» Und dann lässt der sichtlich genervte Trainer dem Experten noch einen Gruss ausrichten.

Auch Seoane verjüngt sein Team

Die YB-Mannschaft, die beim 3:3 auf dem Platz stand, war übrigens ganze 33 Jahre jünger als die Startelf. Mit Colley (er kam für den drei Jahre jüngeren Gigovic) ist nur ein eingewechselter YB-Spieler älter als sein «Vorgänger». Und tatsächlich ist es der 26-Jährige, der sehenswert zum Endstand trifft. Ob es wohl mit der Erfahrung zu tun hat?

Zumindest in einem Punkt sind sich alle einig: Den Fans wurde ein Spektakel geboten. Und niemand kann so richtig verstehen, weshalb diese beiden Teams ihren Erwartungen in dieser Saison so weit hinterherhinken.

Highlights und weitere Stimmen zum Spiel

Basel – YB 3:3

Basel – YB 3:3

Super League | 32. Runde | Saison 25/26

04.04.2026

Seoane: «Sehr intensives Spiel»

Seoane: «Sehr intensives Spiel»

04.04.2026

Daniluc: «Für einen Verteidiger war es nicht der beste Abend»

Daniluc: «Für einen Verteidiger war es nicht der beste Abend»

04.04.2026

Janko: «Wir sind gut ins Spiel gekommen»

Janko: «Wir sind gut ins Spiel gekommen»

04.04.2026

Ajeti: «Das Spiel müssen wir über die Zeit bringen«

Ajeti: «Das Spiel müssen wir über die Zeit bringen«

04.04.2026

Super League: Resultate und Tabelle

Meistgelesen

Verschollenes Mädchen nach Jahrzehnten lebendig gefunden
Iran droht: «Die ganze Region wird brennen» +++ Trump verlängert Ultimatum an Iran bis Dienstagabend
So viel kostet 1 Monat Reisen im teuersten Land der Welt
Lichtsteiner nervt sich über Zubis Kritik und stellt den Experten in den Senkel
Schweizerin Ella ist nach Vietnam ausgewandert – doch der Neustart gerät ins Wanken

Fussball-News

FA Cup. Leeds eliminiert West Ham im Penaltyschiessen – Okafor glänzt mit Assist

FA CupLeeds eliminiert West Ham im Penaltyschiessen – Okafor glänzt mit Assist

Martinez schnürt Doppelpack. Inter mit Sommer und Akanji lässt Roma keine Chance

Martinez schnürt DoppelpackInter mit Sommer und Akanji lässt Roma keine Chance

DFB-Pokal Frauen. Vallotto mit Wolfsburg im Final – Mühlemann scheidet aus

DFB-Pokal FrauenVallotto mit Wolfsburg im Final – Mühlemann scheidet aus

Bundesliga. Zwei Unentschieden am Ostersonntag

BundesligaZwei Unentschieden am Ostersonntag

Eredivisie. Eindhoven sichert sich den Titel so früh wie nie

EredivisieEindhoven sichert sich den Titel so früh wie nie

Fussball-Videos

Atlético Madrid – Barcelona 1:2

Atlético Madrid – Barcelona 1:2

LALIGA | 30. Runde | Saison 25/26

04.04.2026

Basel – YB 3:3

Basel – YB 3:3

Super League | 32. Runde | Saison 25/26

04.04.2026

Rapperswil-Jona – Aarau 4:5

Rapperswil-Jona – Aarau 4:5

Challenge League | 28. Runde | Saison 25/26

04.04.2026

Lausanne-Sport – Winterthur 2:1

Lausanne-Sport – Winterthur 2:1

Super League | 32. Runde | Saison 25/26

04.04.2026

Lugano – Thun 1:0

Lugano – Thun 1:0

Super League | 32. Runde | Saison 25/26

04.04.2026

Atlético Madrid – Barcelona 1:2

Atlético Madrid – Barcelona 1:2

Basel – YB 3:3

Basel – YB 3:3

Rapperswil-Jona – Aarau 4:5

Rapperswil-Jona – Aarau 4:5

Lausanne-Sport – Winterthur 2:1

Lausanne-Sport – Winterthur 2:1

Lugano – Thun 1:0

Lugano – Thun 1:0

Mehr Videos