Lichtsteiner: «Wir hätten heute gewinnen müssen – das nervt» 15.02.2026

Xherdan Shaqiri verschiesst gegen Lugano einen Penalty gleich zweimal. In der Folge kassiert der FCB den Ausgleich und muss sich mit einem Punkt begnügen. Die Stimmen zum Spiel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel muss sich daheim gegen Lugano mit einem Punkt begnügen.

Mit dem 1:1 ist das Team von Stephan Lichtsteiner schlecht bedient, auch weil Xherdan Shaqiri vom Penaltypunkt scheitert.

Der FCB-Coach ärgert sich über die verpassten Chancen, sieht aber trotz Remis viele positive Punkte. Mehr anzeigen

Es ist die Szene des Abends: Xherdan Shaqiri scheitert gegen Lugano zweimal hintereinander vom Punkt. Nachdem der erste verschossene Versuch wiederholt wird, rutscht die Basler Nummer 10 beim zweiten Anlauf weg und haut den Ball weit über das Tor.

Dass Lugano zwei Minuten später zum 1:1-Endstandt trifft, passt ins aktuelle Basler Formtief. Für Trainer Stephan Lichtsteiner ist nach der Partie aber bei weitem nicht alles negativ: «Wir haben einen guten Match gemacht, wir haben viel kreiert. Aber natürlich sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen.»

Shaqiri verschiesst gleich zweimal den Penalty 15.02.2026

Lichtsteiner: «Das nervt!»

Sein Team habe die Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen. «Wir müssen das 2:0 machen. Was mich aufregt ist, dass wir ein Tor kassieren, wo wir den Ball an der gegnerischen Eckfahne verlieren.»

Dass man daraufhin in einen Konter laufe und den Ausgleich hinnehmen müsse, gehe auf diesem Level einfach nicht. «Damit hatten wir schon gegen Sion Probleme, damit habe ich Mühe.»

Lichtsteiner: «Wir hätten heute gewinnen müssen – das nervt» 15.02.2026

Auch für Stümer Albian Ajeti fühlt sich der Punkt «wie eine Niederlage an». Teamkollege Shaqiri will er aber keine Schuld zuweisen. «Wir hätten den Sack früh in der zweiten Halbzeit zumachen können. Aber so ist es halt manchmal im Fussball, das gibt es. Man kann nicht viel machen, ausser weitermachen.»

Ajeti: «Wir müssen aus dieser Situation herauskommen» 15.02.2026

Nach der englischen Woche erhält der FCB nun für einmal eine längere Pause. Die nächste Partie steht in sieben Tagen gegen Luzern an. «Das tut sicher allen gut, aber das ändert nichts an der Situation», so Lichtsteiner. «Wir haben heute einen Punkt gemacht, hätten aber drei machen müssen. Das nervt!»

Das Auswärtsspiel in der Swissporarena findet am 22. Februar statt (ab 16.30 Uhr live auf blue Sport).

UHD HDR FC Luzern - FC Basel 1893 So 22.02. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Luzern - FC Basel 1893 Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 6T 7h 41min 15sek

Mehr Videos aus dem Ressort