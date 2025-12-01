  1. Privatkunden
Nach Schlag gegen Hinterkopf Liga eröffnet Verfahren gegen FCZ-Verteidiger Mariano Gómez

Syl Battistuzzi

1.12.2025

FCZ-Verteidiger Gómez schlägt GC-Spieler an den Hinterkopf

FCZ-Verteidiger Gómez schlägt GC-Spieler an den Hinterkopf

01.12.2025

Die Liga eröffnet nach den Vorfällen im Zürcher Derby ein Disziplinarverfahren gegen Mariano Gómez. Aufnahmen von blue Sport zeigen, wie der FCZ-Verteidiger einen GC-Profi mit der Hand an den Hinterkopf schlägt. 

Syl Battistuzzi

01.12.2025, 15:55

01.12.2025, 17:11

Der Disziplinarrichter im Spielbetriebswesen der Swiss Football League hat gegen Mariano Gómez ein Verfahren wegen «unangemessenen Verhaltens» nach dem Schlusspfiff der Partie gegen GC (1:0) eröffnet.

Rudelbildung nach Zürcher Derby. FCZ-Präsident Canepa verletzt sich am Bein – Markelo und Comenencia gesperrt

Rudelbildung nach Zürcher DerbyFCZ-Präsident Canepa verletzt sich am Bein – Markelo und Comenencia gesperrt

Der argentinische Verteidiger schlägt nach dem Schlusspfiff mitten in den Tumulten einem GC-Spieler von hinten an den Kopf – im Video (oben) bei Sekunde 10 zu sehen.

Der FCZ-Profi kann der Liga noch seine Stellungnahme abgeben. Nach Markelo (3 Spielsperren) und Livano Comenencia (1 Spielsperre) droht also einem weiteren FCZ-Spieler eine Zwangspause.

