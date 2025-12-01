FCZ-Verteidiger Gómez schlägt GC-Spieler an den Hinterkopf 01.12.2025

Die Liga eröffnet nach den Vorfällen im Zürcher Derby ein Disziplinarverfahren gegen Mariano Gómez. Aufnahmen von blue Sport zeigen, wie der FCZ-Verteidiger einen GC-Profi mit der Hand an den Hinterkopf schlägt.

Der Disziplinarrichter im Spielbetriebswesen der Swiss Football League hat gegen Mariano Gómez ein Verfahren wegen «unangemessenen Verhaltens» nach dem Schlusspfiff der Partie gegen GC (1:0) eröffnet.

Der argentinische Verteidiger schlägt nach dem Schlusspfiff mitten in den Tumulten einem GC-Spieler von hinten an den Kopf – im Video (oben) bei Sekunde 10 zu sehen.

Der FCZ-Profi kann der Liga noch seine Stellungnahme abgeben. Nach Markelo (3 Spielsperren) und Livano Comenencia (1 Spielsperre) droht also einem weiteren FCZ-Spieler eine Zwangspause.