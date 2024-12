FCZ-Trainer Moniz über Schiri Piccolo: «Er ist eine Katastrophe für den Schweizer Fussball» 02.12.2024

Ricardo Moniz kritisierte am vergangenen Samstag die Leistung von Schiedsrichter Luca Piccolo. Die Liga hat dem FCZ-Coach nun eine Sperre von zwei Spielen verhängt.

Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ricardo Moniz wird von der Liga nach seinen Äusserungen nach dem Zürcher Derby vom vergangenen Samstag gegenüber Lucas Piccolo für zwei Spiele gesperrt.

Die Liga hat beim Strafmass berücksichtigt, dass sich Moniz während des Verfahrens entschuldigt hat.

Im Falle einer Einsprache des FC Zürichs steht Moniz seinem Klub am Sonntag gegen Lausanne zur Verfügung. Mehr anzeigen

Am vergangenen Wochenende liess FCZ-Trainer Ricardo Moniz an der Medienkonferenz nach dem Zürcher Derby ordentlich Dampf ab. Der Betroffene: Schiedsrichter Luca Piccolo.

Moniz kritisierte die Leistung des 32-Jährigen harsch: «Das Spiel wurde entschieden durch einen katastrophalen Schiedsrichter. Er ist eine Katastrophe für den Schweizer Fussball.» Daraufhin leitete die Liga ein Verfahren gegen Moniz ein.

Am Donnerstagnachmittag kommuniziert die Liga das Strafmass gegen den FCZ-Coach: zwei Spiele Sperre. Die Zürcher haben jedoch die Möglichkeit, Einsprache gegen den Entscheid zu erheben. Im Falle einer Einsprache könnte Moniz am kommenden Sonntag noch an der Seitenlinie stehen, «da die erste Sperre in diesem Fall nicht automatisch in Kraft tritt», teilt die Liga in einer Mitteilung mit.

Die Liga hat beim Strafmass berücksichtigt, «dass Ricardo Moniz sich während des Verfahrens entschuldigt und angekündigt hat, künftig an seinem Verhalten zu arbeiten».