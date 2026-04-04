Luca Zuffi: «Solange ich keine Schmerzen habe, mache ich weiter» Er ist der älteste Feldspieler der Super League. Auch nach über 570 Profispielen denkt Luca Zuffi noch nicht ans Aufhören. 02.04.2026

Luca Zuffi ist der älteste Feldspieler der Super League. Auch nach über 570 Profispielen denkt der FCW-Profi noch nicht ans Aufhören.

Mit der Vorlage gegen den FCB steht Luca Zuffi 2012 in seinem erst fünften Super-League-Spiel zum ersten Mal im Rampenlicht. 14 Jahre später, nach insgesamt über 570 Profispielen, jagt er immer noch dem Ball hinterher.

«Es gibt sicher Sachen, die man ein bisschen merkt, aber im Grossen und Ganzen fühle ich mich noch gut. Sonst würde ich auch nicht mehr spielen. Ich habe immer gesagt, wenn ich mich nicht mehr gut fühle oder immer wieder Verletzungen habe, dann würde ich aufhören. Aber so ist es nicht im Moment – und darum spiele ich auch noch weiter», meint Zuffi im Interview mit blue Sport.

Seit dem 27. März dieses Jahres ist der Mittelfeldstratege 36 Jahre alt – damit ist Zuffi der aktuell älteste Feldspieler der Super League. Also fast. Er teilt sich den Titel mit GC-Captain Amir Abrashi, der genau gleich alt ist.

«Dass wir jetzt zusammen die ältesten Feldspieler sind, darüber haben wir noch nie geredet. Aber wir haben früher lange zusammen gespielt – zuerst bei Winterthur im Nachwuchs und nachher auch nochmals bei Basel», so Zuffi und ergänzt: «Klar haben wir es daher natürlich voneinander gewusst, dass wir genau am gleichen Tag Geburtstag haben. Es ist lustig, dass wir jetzt zusammen die ältesten Feldspieler sind.»

Dario Zuffi: «Es wäre cool, wenn Luca noch ein Jahr macht»

Vater Dario, selber ehemaliger Fussballprofi, hat seine Karriere mit 36 Jahren beendet: «Es ist natürlich schon langsam eine Grenze, bei der man sich Gedanken macht. Er ist jetzt der Letzte meiner drei Söhne, der noch spielt. Es wäre cool, wenn er das noch einmal ein Jahr machen könnte, damit man das als Vater geniessen kann.»

Ist Luca nicht topfit, bleibt das nicht vor Zuffi Senior verborgen. «Wenn er ein Problem hat, eine leichte Verletzung oder etwas, das noch nicht ganz auskuriert ist, dann sehe ich ihm das sofort an. Ich kenne seine Bewegungen und wenn er irgendwo etwas steif wirkt, dann merke ich das relativ schnell und spreche ihn darauf an», hält der 61-Jährige fest.

Wie lange Luca Zuffi noch im Profifussball bleibt, lässt der Winterthur-Profi offen. «Ich lasse es jedes Jahr auf mich zukommen. Ich muss mich noch gut fühlen, ich muss noch wollen, ich muss merken, dass ich der Mannschaft noch helfen kann. Dann mache ich noch weiter.»

Zuffi weiter: «Ich habe mich auch in diesem Jahr noch nicht hundertprozentig entschieden, dass ich weitermache. Aber die Tendenz ist sicher da, noch eine Saison zu machen. Aber ganz klären wird sich das erst nach der Saison.»

Wer also Luca Zuffi auf dem Rasen in Aktion sehen will, schaut am besten am Samstag Lausanne gegen Winterthur (ab 18 Uhr auf blue Sport).