Auch Otele verschiesst vom Punkt Schiesst Shaqiri jetzt keine Penaltys mehr?

Jan Arnet

7.12.2025

Kapino hält den Elfmeter von Otele

Kapino hält den Elfmeter von Otele

07.12.2025

Basel kehrt nach vier sieglosen Liga-Spielen in Folge auf die Erfolgsspur zurück und schlägt Winterthur dank eines Last-Minute-Treffers 2:1. Ludovic Magnin ist sichtlich erleichtert. Doch wer schiesst den nächsten Penalty?

,

Jan Arnet, Beat Signer

07.12.2025, 22:04

«Es war sicher nicht das Spiel, das wir uns gewünscht haben. Aber auf der Schützenwiese musst du fighten, das haben die Jungs gemacht. Der Sieg in der 93. Minute wird uns brutalen Schwung geben», sagt Ludovic Magnin nach dem 2:1-Erfolg in Winterthur im Interview bei blue Sport.

Als der FCB-Coach gefragt wird, was ihm durch den Kopf ging, als Keigo Tsunemoto die Basler in der Nachspielzeit erlöste, muss er schmunzeln. «Sie wollen nicht wissen, was in meinem Kopf vorgegangen ist, als wir zum dritten Mal in Folge einen Penalty verschossen haben. Aber das ist Fussball – Emotionen ohne Ende.»

Basel feiert Duselsieg. Tsunemoto schockt Winterthur mit Last-Minute-Treffer

Basel feiert DuselsiegTsunemoto schockt Winterthur mit Last-Minute-Treffer

Mit Penaltys haben es die Basler aktuell wahrlich nicht gut: Nachdem Xherdan Shaqiri in dieser Saison schon drei verschossen hatte, übernahm Philip Otele die Ausführung, aber auch er scheiterte an Penalty-Killer Stefanos Kapino.

Shaqiri bleibt erster Penaltyschütze

Warum hat Shaqiri nicht geschossen? «Das müssen Sie ihn fragen. Grundsätzlich sollte der Gefoulte nicht selbst schiessen. Shaqiri war die 1 auf der Liste, Traoré die 2. Den habe ich kurz vor dem Penalty ausgewechselt und dachte: Das kann doch nicht wahr sein», so Magnin.

Am Ende ist der FCB-Trainer einfach nur froh, dass sich Oteles Fehlschuss nicht rächt. «Wir sind ins Risiko gegangen und konnten das Glück endlich einmal erzwingen. Diese Grinta hat mir in den letzten Wochen etwas gefehlt. Es war kein schönes Spiel, aber heute zählt nur der Sieg und deshalb sind wir sehr glücklich.»

Magnin: «Meine Jungs mussten leiden»

Magnin: «Meine Jungs mussten leiden»

07.12.2025

Winterthur – Basel 1:2

Winterthur – Basel 1:2

Super League | 16. Runde | Saison 25/26

07.12.2025

