Ludovic Magnin wechselt von Lausanne nach Basel. KEYSTONE

Der FC Basel hat einen neuen Trainer. Nach dem Abgang von Double-Sieger Fabio Celestini übernimmt Ludovic Magnin an der Seitenlinie beim FCB – das gibt der Verein in einer Mitteilung bekannt.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ludovic Magnin ist der neue Trainer des FC Basel.

Der 46-Jährige übernimmt nach dem Abgang von Double-Sieger Fabio Celestini und unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Mehr anzeigen

Die Spatzen pfeifen es schon seit einigen Tagen von den Dächern, jetzt ist es auch offiziell: Ludovic Magnin verlässt Lausanne-Sport und wird neuer Trainer des FC Basel. Er tritt die Nachfolge von Double-Trainer Fabio Celestini an, der den Klub nach anderthalb Jahren auf eigenen Wunsch verlassen hat. Magnin unterschreibt beim FCB einen Zweijahresvertrag.

«Ich freue mich enorm, ab sofort den grössten Club der Schweiz trainieren zu dürfen», wird Ludovic Magnin in der Medienmitteilung zitiert. «Mein Vorgänger hat den FCB wieder an die Spitze geführt, wo er hingehört – und ich werde alles dafür tun, diese Erfolge zu bestätigen und die Mannschaft bestmöglich weiterzuentwickeln.»

Magnin lancierte seine Trainerlaufbahn beim FC Zürich. Nach Stationen bei der U18 und bei der U21 coachte er ab 2018 zweieinhalb Jahre lang die erste Mannschaft. Über ein kurzes Gastspiel beim FC Altach in Österreich, mit dem er den Ligaerhalt schaffte, kam er 2022 zu Lausanne-Sport. Die Waadtländer führte er aus der Challenge League zurück in die höchste Liga, in der ersten Super-League-Saison zum Ligaerhalt und in der abgelaufenen Spielzeit auf den 5. Platz, der zur Teilnahme an der Qualifikation für die Conference League berechtigt.

«Seine emotionale Art tut der Mannschaft gut»

FCB-Sportdirektor Daniel Stucki sagt: «Ludos Qualitäten sowie das Know-how als ehemaliger Spieler und auch als Cheftrainer sind unbestritten. Er kennt den Schweizer Fussball in- und auswendig und bringt gleichzeitig auch schon internationale Erfahrung mit. Er weiss genau, was es braucht, um mit einem Team Titel zu gewinnen und er bringt mit seiner unterstützenden, manchmal sehr emotionalen Art und Weise ein Element an die Seitenlinie, welches wir schätzen und einer Mannschaft guttut.»

Mit Lausanne konnte Magnin den FCB in der letzten Saison mehrmals ärgern. Die Waadtländer verloren nur eines der vier Ligaspiele gegen den Meister und mussten sich im Cup-Halbfinal erst in der Verlängerung geschlagen geben. «Wir hatten in der vergangenen Saison viele Probleme gegen einen immer hervorragend eingestellten FC Lausanne-Sport – wir freuen uns darum sehr, dass Ludo künftig unsere Mannschaft trainieren und auf die Gegner einstellen wird», sagt Stucki.

Und Magnin: «Ich habe schon immer sehr gerne im St. Jakob-Park gespielt, sowohl als Spieler wie auch als Gegner-Trainer. Dass ich nun in diesem grossartigen Stadion mit diesen fantastischen Fans arbeiten darf, erfüllt mich mit Stolz und riesiger Motivation – ich kann den Saisonbeginn kaum erwarten.» Die neue Super-League-Saison startet am 25. Juli.

✍️🆕 𝙇𝙪𝙙𝙤𝙫𝙞𝙘 𝙈𝙖𝙜𝙣𝙞𝙣 𝙬𝙞𝙧𝙙 𝙣𝙚𝙪𝙚𝙧 𝙁𝘾𝘽-𝘾𝙝𝙚𝙛𝙩𝙧𝙖𝙞𝙣𝙚𝙧 🔴🔵



Der FC Basel 1893 verpflichtet Ludovic Magnin als Nachfolger von Fabio Celestini. Der 46-Jährige unterzeichnet einen Zweijahresvertrag bei Rotblau und wird ab dem Trainingsstart am 20. Juni… pic.twitter.com/5SWmqNc0ke — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) June 16, 2025

Das könnte dich auch interessieren

Ludovic Magnin: «In diesem Haus wurde immer sehr viel gelacht» Pilzfrisur, Marco van Basten und eine kleine Narbe – Ludovic Magnin öffnet exklusiv für blue Sport die Türen seines Elternhauses und zeigt sein Kinderzimmer. 26.11.2024