Der 1,95 m grosser Kacper Przybylko umarmt die beiden Schweizer bei Chicago, Xherdan Shaqiri und Maren Haile-Selassie. Bild: Keystone

Der FC Lugano verstärkt sich mit einem Stürmer vom Partnerklub Chicago Fire.

Der frühere polnische Junioren-Nationalspieler Kacper Przybylko unterschrieb mit den Tessinern einen Vertrag bis Sommer 2025, wie der Klub bekannt gab.

Der in Deutschland aufgewachsene Przybylko kam via 2. Bundesliga 2018 in die USA. In den vergangenen zwei Jahren schoss der 30-Jährige für Chicago in 57 Spielen 11 Tore. Zuvor spielte er in der Major League Soccer für die Philadelphia Union (40 Tore in 96 Spielen).

⚪⚫ 𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐛𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨𝐧𝐞𝐫𝐨, 𝐊𝐚𝐜𝐩𝐞𝐫 ⚽ L'attaccante tedesco naturalizzato polacco arriva dal Chicago Fire FC e ha firmato un contratto di un anno e mezzo valido fino al 30 giugno 2025 🤝



sda