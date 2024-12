Luganos neuer Stürmer Georgios Koutsias (vorne) in Jubelpose Keystone

Der FC Lugano verstärkt sich mit einem weiteren Stürmer von Partnerklub Chicago Fire. Der griechische Junioren-Internationale Georgios Koutsias stösst in der Winterpause auf Leihbasis zu den Tessinern, wie der Klub bekannt gab.

Keystone-SDA, sda SDA

Der 20-jährige Mittelstürmer entstammt der Juniorenabteilung von PAOK Thessaloniki. Er wechselte Anfang 2023 in die USA. In zwei Saisons für Chicago Fire betritt Koutsias 57 Partien in der Major League Soccer und erzielte dabei fünf Tore.

Der Leihvertrag läuft bis Ende 2025. Danach besitzt Lugano eine Kaufoption.

