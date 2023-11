Yverdon – Lugano 0:5 Credit Suisse Super League, 15. Runde, Saison 23/24 25.11.2023

Der Lugano kehrt nach fünf Meisterschaftsspielen mit nur einem Punkt zum Siegen zurück. Die Südtessiner gewinnen bei Aufsteiger Yverdon 5:0.

Die Doppelbelastung mit der Conference League hat Lugano zugesetzt. Insofern kam die Partie gegen ein mehr als schwaches Yverdon gerade recht. Beim Heimteam erwischte Torhüter Kevin Martin einen rabenschwarzen Abend. In der 58. Minute liess er einen harmlosen Schuss von Albian Hajdari passieren, eine Minute später erwischte ihn Zan Celar in der nahen Ecke.

Der von einer Verletzung zurückkehrte Slowene erzielte kurz darauf auch das 3:0 (62.). In der Folge trafen noch Kreshnik Hajrizi (74.) und Boris Babic (91.) für die schon in der ersten Halbzeit dominierenden Gäste. Lugano blieb in der Super League zum ersten Mal seit dem 29. Juli, dem zweiten Saisonspiel, ohne Gegentor.

Ende Oktober hatte Yverdon Aufstiegstrainer Marco Schällibaum überraschend entlassen, was auf einige Kritik stiess. Nun blieben die Waadtländer auch in der dritten Partie unter Alessandro Mangiarratti sieglos (ein Unentschieden). Sie haben in den letzten sechs Partien bloss zwei Punkte geholt. Schon im ersten Saisonduell gegen Lugano hatte es mit 1:6 eine Kanterniederlage abgesetzt.

⭐ Man of the Match

Albian Hajdari. Er verteidigte gut, führte viele Zweikämpfe und schoss das wichtige 1:0.

Der FC Lugano darf gegen Yverdon fünf Mal jubeln. Bild: KEYSTONE

Telegramm:

Yverdon – Lugano 0:5 (0:0)

2000 Zuschauer. – SR Turkes. – Tore: 57. Hajdari (Bislimi) 0:1. 59. Celar (Bislimi) 0:2. 62. Celar 0:3. 74. Hajrizi (Steffen) 0:4. 91. Babic 0:5.

Yverdon: Martin; Gunnarsson (71. Klepac), Del Fabro, Tijani; Sauthier, Malula (63. Corness), Céspedes, Loucif (63. Alves), Le Pogam; Tasar (71. Mauro Rodrigues), Kevin Carlos.

Lugano: Saipi; Arigoni, Mai, Hajrizi, Hajdari (78. El Wafi); Macek, Sabbatini, Bislimi (67. Mahmoud); Steffen (82. Espinoza), Celar (77. Babic), Mahou (77. Cimignani).

Bemerkungen: Verwarnungen: 22. Hajrizi, 45. Tasar, 45. Hajdari, 90. Alves.

sda