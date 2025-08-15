  1. Privatkunden
Super League Lugano – Lausanne-Sport verschoben

SDA

15.8.2025 - 10:34

Lausanne-Sport bestreitet das Super-League-Spiel gegen Lugano erst Mitte September
Lausanne-Sport bestreitet das Super-League-Spiel gegen Lugano erst Mitte September
Keystone

Das Europacup-Programm beeinflusst den Kalender der Super League ein weiteres Mal. Die Partie Lugano – Lausanne-Sport wird verschoben.

Keystone-SDA

15.08.2025, 10:34

15.08.2025, 10:56

Die Verantwortlichen der Swiss Football League entsprechen mit der Verlegung dem Gesuch der Waadtländer. In Lausanne haben sie nach der Qualifikation für die entscheidende Runde für den Einzug in die Ligaphase der Conference League von der reglementarischen Möglichkeit Gebrauch gemacht und die Verschiebung des zwischen den beiden Playoff-Partien gegen Besiktas Istanbul anberaumten Meisterschaftsspiels beantragt.

Das ursprünglich am Sonntag, 24. August, geplante Spiel Lugano – Lausanne-Sport findet nun am Mittwoch, 17. September, statt. Gleichentags wird auch die schon früher verschobene Begegnung der 4. Runde zwischen Sion und Servette ausgetragen.

