Trainerwechsel kein Thema Lugano-Sportchef Pelzer stärkt Croci-Torti den Rücken: «Haben nach wie vor Vertrauen»

Tobias Benz

11.8.2025

Lugano-Sportchef Pelzer: «Es gibt keinen Kontakt zu Urs Fischer»

Lugano-Sportchef Pelzer: «Es gibt keinen Kontakt zu Urs Fischer»

10.08.2025

Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge gelingt dem FC Lugano ausgerechnet gegen Meister Basel der Befreiungsschlag. Von einem Trainerwechsel will Sportchef Sebastian Pelzer trotz des schwachen Saisonstarts nichts wissen.

Tobias Benz

11.08.2025, 08:00

11.08.2025, 08:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Lugano beendet seine Serie von vier Niederlagen mit einem Sieg gegen Meister Basel.
  • Sportchef Sebastian Pelzer stellte bereits vor der Partie klar, dass Trainer Croci-Torti unabhängig vom Ergebnis im Amt bleiben werde.
  • Der Sieg gegen Basel lässt nun ein letztes Fünkchen Hoffnung für das Rückspiel in der Conference-League-Qualifikation aufkommen.
Mehr anzeigen

«Grundsätzlich muss man sagen, dass wir uns von den Ergebnissen her schon etwas anderes erwartet haben», spricht Lugano-Sportchef Sebastian Pelzer vor der Partie gegen Basel am Sonntag bei blue Sport Klartext.

Ein 0:5 gegen Celje, ein 0:4 gegen Sion und zuvor schon Niederlagen gegen Cluj und Thun – das sind zu viele Pleiten, auch für ein Team, das sich im Wandel befindet. «Wir haben einen Umbruch und wir wussten auch von Anfang an, dass es da rumpeln kann. Aber natürlich stellen wir uns das anders vor», so Pelzers eindeutige Meinung.

Video-Highlights. Basel verliert in Lugano – Croci-Torti gelingt Befreiungsschlag

Video-HighlightsBasel verliert in Lugano – Croci-Torti gelingt Befreiungsschlag

Doch der 44-jährige Deutsche sieht auch Positives. «Man muss ein Stück weit differenzieren. Wir haben noch keine konstante Leistung in unseren Spielen gehabt. Im Cluj-Spiel haben wir hervorragend gespielt, aber hatten nicht das nötige Glück. Und dann natürlich am Donnerstag so eine Leistung, das war einfach nicht gut, nicht genug.»

«Haben nach wie vor Vertrauen in unseren Stab»

In solchen Zeiten sei es wichtig, ruhig weiterzuarbeiten und sich auf sich selbst zu konzentrieren, erklärt Pelzer und unterschreibt für Trainer Croci-Torti noch vor dem Basel-Sieg am Sonntag einen Garantieschein: «Wir haben nach wie vor das Vertrauen in unseren Kader und in unseren Stab.»

Ein Trainerwechsel sei kein Thema. Auf die Frage, ob Croci-Torti seinen Job denn auch bei einer allfälligen Niederlage gegen Basel behalten würde, antwortet der Lugano-Sportchef klar und deutlich: «Das kann ich hiermit garantieren.» 

So weit kommt es dann ohnehin nicht. Die Luganesi rufen am Sonntagabend eine gute Leistung ab und finden ausgerechnet gegen Meister-Basel zum Siegen zurück.

Croci-Torti selbst zweifelte vor dem Spiel ebenfalls nicht an seiner Rolle als Trainer. Von blue Sport auf eine mögliche Entlassung angesprochen, lachte der 43-Jährige lässig und sagte: «Ich habe keine Angst. Ich bin ein Trainer, ich weiss wie diese Welt funktioniert. Entlassung oder nicht Entlassung, das ist ein Teil des Fussballs, aber ich konzentriere mich darauf, meine Jungs zu motivieren und die beste Taktik zu suchen.»

Croci-Torti: «Ich habe keine Angst um meinen Job!»

Croci-Torti: «Ich habe keine Angst um meinen Job!»

10.08.2025

Die Trainerfrage dürfte bei Lugano nach dem 3:1 vorerst wieder in den Hintergrund rücken. Der Sieg verschafft Luft und tut auch mental gut, wie Anto Grgic, Penaltyschütze zum 1:0, nach der Partie versichert: «Dieser Sieg tut extrem gut. Wir haben immer noch Dinge, die wir verbessern können, aber diesen Sieg nehmen wir sehr gerne mit. Hoffentlich können wir darauf aufbauen»

Darauf aufzubauen, das wäre insbesondere für das Rückspiel in der Conference-League-Qualifikation gegen Celje am Donnerstag wichtig. Trotz des 0:5 im Hinspiel hat man bei Lugano nämlich noch nicht alle Hoffnung aufgegeben. «Solange es rechnerisch noch möglich ist, werden wir alles versuchen», gibt sich Sportchef Pelzer kämpferisch.

Grgic: «Dieser Sieg tut extrem gut»

Grgic: «Dieser Sieg tut extrem gut»

10.08.2025

