Wie gut schmeckt Bottanis Burger? Der FC Lugano hat im Cornaredo einen Burger nach seinem Publikumsliebling benannt. Was hat Mattia Bottani damit zu tun und vor allem – schmeckt der Burger überhaupt? 28.02.2025

Ein Fussballer mit eigenem Stadion-Burger? Gibt's wohl nur in Lugano! Die Fans lieben ihre «Nr.10» Mattia Bottani und dessen Botta-Burger. blue Sport hat diesen getestet, Bottani musste schweren Herzens verzichten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Fussball-Star mit eigenem Stadion-Burger? Gibt es ausser im Cornaredo beim FC Lugano wohl sonst nirgends!

In Lugano haben sie ihren «Figlio della città» (Sohn der Stadt) Mattia Bottani so fest ins Herz geschlossen, dass sie den Botta-Burger kreiert haben. Die «Nr. 10» freut's: «Diese Besonderheit hier im Stadion Cornaredo ist eine Ehre für mich», sagt er.

Auch wenn er bei den Zutaten mitreden durfte, sich mit dem Botta-Burger den Bauch voll schlagen, darf er nicht. «Leider haben wir einen strengen Ernährungsberater, der uns nicht alles essen lässt», sagt er und schmunzelt. Das Testen hat blue Sport für ihn übernommen. Mehr anzeigen

Der Hamburger im Stadio Cornaredo, schlicht ist er gehalten: Burgerbrot, Rindfleisch, Salat, Tomaten und eine Burgersauce. Keine Zwiebeln, keine Röstzwiebeln, kein Schnickschnack.

Sein Name? Botta-Burger. Sein Namensgeber? Mattia Bottani, die grosse Identifikationsfigur des Klubs. 500 Meter neben dem Cornaredo aufgewachsen, schnürte er schon als Bub seine Schuhe für die Bianconeri.

Bottani ist mittlerweile 33, dreifacher Familienvater, doch für die Luganesi ist er ihr Bub geblieben. «Figlio della città» (Sohn der Stadt) nennen sie ihre «Nr. 10» hier.

FC Lugano - FC Zürich So 02.03. 13:55 - 16:30 ∙ blue Sport Live ∙ FC Lugano - FC Zürich Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 4h 47min 25sek

Bottani: «Das ist eine Ehre für mich»

Hier lieben sie ihn. So sehr, dass sie für ihre «Nr. 10» gar einen eigenen Stadion-Burger kreiert haben. 10 Franken kostet das gute Stück. Pech für die Fans trägt Bottani nicht die «Nr. 4». Und zum Glück nicht die «Nr. 14».

Ein Fussball-Profi mit eigenem Stadion-Burger? Gibt's sonst wohl nirgends. Den wirbligen Offensivspieler freuts. «Sicher macht es mich glücklich, dass der FC Lugano mir dies nach vielen Jahren vorgeschlagen hat. Diese Besonderheit hier im Stadion Cornaredo ist eine Ehre für mich.»

Ein Mitspracherecht bei den Zutaten habe er so direkt nicht gehabt, gesteht die Klub-Ikone. «Sagen wir es so: Sie haben mir einen Vorschlag unterbreitet, was sie hinzufügen wollen und ich durfte testen und habe mein Okay gegeben.»

«Leider haben wir einen strengen Ernährungsberater»

Getestet hat die Rarität auch blue Sport. Das Fleisch von guter Qualität, die Zutaten frisch. Von der Sauce dürfte es ein wenig mehr sein, zudem dürfte sie ein bisschen mehr Pep vertragen. Ist jedoch Geschmacksache. Fazit: Der Botta-Burger schmeckt. Eine 8 von 10.

Der Fussballer Bottani bleibt für die Lugano-Tifosi eine 10 von 10. Sicher bis Sommer 2026. Gerade eben haben die Verantwortlichen den Vertrag mit ihrem «Figlio della città» verlängert. Bleibt die Frage: Wie viele Botta-Burger hat er selbst schon gegessen? Bottani schmunzelt und sagt: «Leider haben wir einen strengen Ernährungsberater, der uns nicht alles essen lässt.»

Die meisten Fans nehmen's zum Glück ein bisschen weniger genau.

Videos aus dem Ressort

Er will es wissen – Lian Steffen eifert seinem Vater nach Er verpasst kein Spiel: Lian Steffen ist der grösste Fan seines Vaters Renato. 05.12.2024