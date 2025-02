Carlos da Silva (links) arbeitete seit 2021 eng mit Erfolgscoach Mattia Croci-Torti zusammen. Keystone

Carlos Da Silva gilt als Baumeister des wiedererstarkten FC Lugano, war drei Jahre lang Sportchef und seit Januar Mannschaftsleiter. Jetzt wird er per sofort freigestellt.

«Die F.C. Lugano SA gibt bekannt, dass Carlos Da Silva, Head of First Team, im Zuge der Planung der Planung der kommenden Saisons per sofort von seinen Verpflichtungen freigestellt wurde», heisst es kurz und knapp in einer Medienmitteilung der Tessiner.

Da Silva kam im Sommer 2021 zu Lugano, fungierte drei Jahre lang als Sportchef, ehe er sein Amt nach der letzten Saison niederlegen musste. Neu ist Sebastian Pelzer als Sport-Vorstand für die sportlichen Geschicke im Tessin verantwortlich.

Pelzer sagte erst kürzlich noch im Gespräch mit blue Sport, dass er einen sehr engen Kontakt zu Da Silva hatte. «Wir haben auch in den letzten vier Jahren täglich telefoniert. Es ist alles eine Frage der Kommunikation, und die klappt bestens.» Nun findet die Zusammenarbeit ein jähes Ende.

Als «Head of First Team» begleitete Da Silva die Mannschaft um Trainer Mattia Croci-Torti in den letzten Monaten weiter eng, jetzt muss er per sofort gehen. «Der FC Lugano bedankt sich bei Carlos Da Silva für sein Engagement und seine Arbeit, die er für den Club geleistet hat und wünscht ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute», schreibt der Klub.