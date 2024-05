Lugano trägt seine Europacup-Spiele in nächster Zeit in Thun aus. Keystone

Thun gewährt Lugano für die Europacup-Spiele in dieser und falls nötig in der nächsten Saison Gastrecht. Die Tessiner tragen ihre «Heimpartien» wegen Umbaus ihres Stadions in der Stockhorn-Arena aus.

SDA

Lugano, das die Meisterschaft in der Super League auf Platz 2 beendet hat, startet seine internationale Kampagne in der kommenden Saison Ende Juli in der zweiten Qualifikationsrunde für die Champions League.

Das sanierte Stadion in Lugano soll Ende Mai 2026 eingeweiht werden.

ℹ️ L’FC Lugano è lieto di comunicare che sarà Thun a ospitare le partite delle competizioni UEFA per club per le stagioni 2024/25 e 2025/26 della Prima squadra 🏟️.



Tutte le info ➡️ https://t.co/mQ24UhShWY#fclugano #fcl pic.twitter.com/4xR30NIVBu — FC Lugano (@FCLugano1908) May 30, 2024

ber, sda