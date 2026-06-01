Lausanne-Sport hat einen neuen Trainer IMAGO/Newspix

Lausanne-Sport hat mit Luka Elsner einen neuen Trainer gefunden.

Keystone-SDA SDA

Wie der Klub am Montag mitteilt, übernimmt Elsner die Mannschaft für die kommende Saison als Cheftrainer. Der Slowene hat einen Vertrag bis Ende Juni 2028 unterschrieben.