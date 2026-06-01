Slowene kommtLuka Elsner wird Trainer bei Lausanne-Sport
SDA
1.6.2026 - 10:02
Lausanne-Sport hat mit Luka Elsner einen neuen Trainer gefunden.
Keystone-SDA
01.06.2026, 10:02
01.06.2026, 10:16
SDA
Wie der Klub am Montag mitteilt, übernimmt Elsner die Mannschaft für die kommende Saison als Cheftrainer. Der Slowene hat einen Vertrag bis Ende Juni 2028 unterschrieben.
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