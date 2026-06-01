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Slowene kommt Luka Elsner wird Trainer bei Lausanne-Sport

SDA

1.6.2026 - 10:02

Lausanne-Sport hat einen neuen Trainer
Lausanne-Sport hat einen neuen Trainer
IMAGO/Newspix

Lausanne-Sport hat mit Luka Elsner einen neuen Trainer gefunden.

Keystone-SDA

01.06.2026, 10:02

01.06.2026, 10:16

Wie der Klub am Montag mitteilt, übernimmt Elsner die Mannschaft für die kommende Saison als Cheftrainer. Der Slowene hat einen Vertrag bis Ende Juni 2028 unterschrieben.

Aus für Peter Zeidler: Stéphane Henchoz erklärt die Trennung

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Fünf Spieltage vor Schluss trennt sich der Verein von Peter Zeidler. Sportchef Stéphane Henchoz erklärt im Video die Gründe: Neben den ausbleibenden Ergebnissen und der akuten Abstiegsgefahr fehlte zuletzt die spielerische Entwicklung.

17.04.2026

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