Lukas Görtler: «Ich bin Peter Zeidler extrem dankbar, aber …»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Die ganze Wahrheit Lukas Görtler: «Ich bin Peter Zeidler extrem dankbar, aber …»

Patrick Lämmle

8.2.2026

Lukas Görtler: «Ich bin Peter Zeidler extrem dankbar, aber …»

Lukas Görtler: «Ich bin Peter Zeidler extrem dankbar, aber …»

05.02.2026

Fünf Jahre lang spielt Lukas Görtler beim FC St.Gallen unter Peter Zeidler, ehe der Trainer im Sommer 2024 den Verein verlässt. Im Fussball-Talk Heimspiel gibt Görtler zu, dass der Trainerwechsel Einfluss auf seine Karriereplanung hatte.

Patrick Lämmle

08.02.2026, 09:00

08.02.2026, 09:04

Heimspiel als Podcast

Im Sommer 2018 wird Peter Zeidler Trainer beim FC St.Gallen. Sechs Jahre lang peitscht er die Spieler nach vorne und lässt einen Fussball spielen, der die Fans durchaus zu begeistern vermag. Im Sommer 2024 verabschiedet sich der Deutsche dann Richtung Bochum. Ein Entscheid, der auch einen direkten Einfluss auf die Karriere von FCSG-Captain Luaks Görtler hatte.

«Ich bin Peter Zeidler extrem dankbar für einen grossen Teil meiner Karriere. Ich bin hier nach St. Gallen gekommen und er hat mich gefördert», stellt Görtler im Fussball-Talk Heimspiel klar. Er habe sich unter Zeidler als Fussballer weiterentwickelt «und ich hatte mit ihm eine richtig gute Zeit in St. Gallen und das hat auch lange Zeit überragend gepasst».

Basel wollte St. Galler Leitwolf. Lukas Görtler erklärt: «Deshalb habe ich dem FCB abgesagt»

Basel wollte St. Galler LeitwolfLukas Görtler erklärt: «Deshalb habe ich dem FCB abgesagt»

Görtler hütet sich denn auch davor, gegen Zeidler nachzutreten. Er findet auch, dass die Medien gewisse Dinge nicht ganz korrekt dargestellt hätten in Bezug auf das Verhältnis zwischen ihm und seinem damaligen Trainer. «Von einem zerrissenen Tischtuch zu schreiben, war übertrieben», sagt der 31-Jährige. Dass es gewisse Abnutzungserscheinungen gab, streitet er dagegen nicht ab.

Und so stellt sich die Frage: Wäre Lukas Görtler heute noch beim FC St.Gallen, wenn es auf der Trainerposition keinen Wechsel gegeben hätte? Die ausführliche Antwort gibts im Video oben.

Am Sonntag trifft Görtler mit St. Gallen auswärts auf Lausanne (live auf blue Sport ab 16.30 Uhr). An der Seitenlinie beim Heimteam steht dabei ... Peter Zeidler.

UHD HDR FC Lausanne-Sport - FC St.Gallen 1879
UHD HDR FC Lausanne-Sport - FC St.Gallen 1879

So 08.02. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Lausanne-Sport - FC St.Gallen 1879

Mit tv.blue.ch mieten

Der Fussball-Talk mit Lukas Görtler in voller Länge

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Stefan Eggli diskutiert im Fussball-Talk «Heimspiel» mit dem Captain des FC St. Gallen sowie Rolf Fringer und Andreas Böni über Titelträume, Ausraster, privates Glück und die ganz ruhigen Momente des Heisssporns.

05.02.2026

Meistgelesen

Blanc eröffnet die Olympia-Abfahrt – schafft Vonn trotz Kreuzbandriss den Gold-Coup?
Michela Figini: «Ich glaube, die Karriere von Lara Gut-Behrami ist noch nicht zu Ende»
Gil Ofarim klagt: «Wie oft soll ich mich noch entschuldigen?»
Ukrainischer Soldat stirbt vermeintlich im Krieg – drei Jahre später ruft er seine Familie an
Eisschnelllauf-Star Leerdam zofft sich mit Journalisten ++ Shiffrin stärkt Vonn den Rücken

Fussball-News

Sieg gegen GC verpasst. Mehmedi kritisiert YB: «Man sieht kein Feuer im Spiel»

Sieg gegen GC verpasstMehmedi kritisiert YB: «Man sieht kein Feuer im Spiel»

Challenge League. Aarau kann den Ausrutscher von Vaduz nicht ausnutzen

Challenge LeagueAarau kann den Ausrutscher von Vaduz nicht ausnutzen

Highlights im Video. YB knöpft GC in Unterzahl ein Remis ab

Highlights im VideoYB knöpft GC in Unterzahl ein Remis ab

Super League. Winterthur verpasst Sieg gegen Lugano trotz Überzahl und Führung

Super LeagueWinterthur verpasst Sieg gegen Lugano trotz Überzahl und Führung

Bundesliga. Manzambi fliegt vom Platz ++ Fischers Mainz gewinnt gegen Augsburg

BundesligaManzambi fliegt vom Platz ++ Fischers Mainz gewinnt gegen Augsburg

Sport-Videos

Mehmedi kritisiert YB: «Man sieht kein Feuer im Spiel»

Mehmedi kritisiert YB: «Man sieht kein Feuer im Spiel»

07.02.2026

GC – YB 1:1

GC – YB 1:1

Super League | 23. Runde | Saison 25/26

07.02.2026

Aarau – Wil 2:2

Aarau – Wil 2:2

Challenge League | 21. Runde | Saison 25/26

07.02.2026

Rapperswil-Jona – Yverdon 1:4

Rapperswil-Jona – Yverdon 1:4

Challenge League | 21. Runde | Saison 25/26

07.02.2026

Die wichtigsten Fakten zum Super Bowl in 120 Sekunden

Die wichtigsten Fakten zum Super Bowl in 120 Sekunden

Der Super Bowl ist in allen Belangen das gigantischste eintägige Sport-Ereignis der Welt. Wir haben für euch die eindrücklichsten Fakten dazu zusammengestellt.

06.02.2026

Mehmedi kritisiert YB: «Man sieht kein Feuer im Spiel»

Mehmedi kritisiert YB: «Man sieht kein Feuer im Spiel»

GC – YB 1:1

GC – YB 1:1

Aarau – Wil 2:2

Aarau – Wil 2:2

Rapperswil-Jona – Yverdon 1:4

Rapperswil-Jona – Yverdon 1:4

Die wichtigsten Fakten zum Super Bowl in 120 Sekunden

Die wichtigsten Fakten zum Super Bowl in 120 Sekunden

Mehr Videos