Lukas Görtler: «Ich bin Peter Zeidler extrem dankbar, aber …»

Fünf Jahre lang spielt Lukas Görtler beim FC St.Gallen unter Peter Zeidler, ehe der Trainer im Sommer 2024 den Verein verlässt. Im Fussball-Talk Heimspiel gibt Görtler zu, dass der Trainerwechsel Einfluss auf seine Karriereplanung hatte.

Im Sommer 2018 wird Peter Zeidler Trainer beim FC St.Gallen. Sechs Jahre lang peitscht er die Spieler nach vorne und lässt einen Fussball spielen, der die Fans durchaus zu begeistern vermag. Im Sommer 2024 verabschiedet sich der Deutsche dann Richtung Bochum. Ein Entscheid, der auch einen direkten Einfluss auf die Karriere von FCSG-Captain Luaks Görtler hatte.

«Ich bin Peter Zeidler extrem dankbar für einen grossen Teil meiner Karriere. Ich bin hier nach St. Gallen gekommen und er hat mich gefördert», stellt Görtler im Fussball-Talk Heimspiel klar. Er habe sich unter Zeidler als Fussballer weiterentwickelt «und ich hatte mit ihm eine richtig gute Zeit in St. Gallen und das hat auch lange Zeit überragend gepasst».

Görtler hütet sich denn auch davor, gegen Zeidler nachzutreten. Er findet auch, dass die Medien gewisse Dinge nicht ganz korrekt dargestellt hätten in Bezug auf das Verhältnis zwischen ihm und seinem damaligen Trainer. «Von einem zerrissenen Tischtuch zu schreiben, war übertrieben», sagt der 31-Jährige. Dass es gewisse Abnutzungserscheinungen gab, streitet er dagegen nicht ab.

Und so stellt sich die Frage: Wäre Lukas Görtler heute noch beim FC St.Gallen, wenn es auf der Trainerposition keinen Wechsel gegeben hätte? Die ausführliche Antwort gibts im Video oben.

Am Sonntag trifft Görtler mit St. Gallen auswärts auf Lausanne (live auf blue Sport ab 16.30 Uhr). An der Seitenlinie beim Heimteam steht dabei ... Peter Zeidler.

