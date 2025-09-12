Publikumsliebling Lukas Görtler während eines Super-League-Spiels. Keystone

Lukas Görtler postet auf Instagram eine Reihe von Fotos, die ihn mit seiner hochschwangeren Frau zeigen. Der Captain freut sich auf ein «neues Kapitel».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lukas Görtler postet gemeinsame Bilder mit Ehefrau Helena, die im neunten Monat schwanger ist.

Der FCSG-Captain freut sich auf ein «neues Kapitel».

Die Fussballschuhe hängt er deswegen aber nicht an den Nagel. Viel mehr soll der Höhenflug weitergehen. Von den ersten fünf Super-League-Spielen hat der FCSG vier gewonnen. Mehr anzeigen

Der FC St.Gallen ist stark in die neue Saison gestartet und grüsst nach 5 Runden von Platz 2. Am Samstag soll gegen Lugano der nächste Sieg her (20.30 Uhr live auf blue Sport). Angeführt wird die Mannschaft von Captain Lukas Görtler, der dem Verein schon seit 2019 die Treue hält und als Leaderfigur auf wie neben dem Platz vorangeht. Im Sommer 2024 verlängerte er seinen Vertrag bis 2028 und überraschte damals die Fans mit einer handgeschriebenen Liebeserklärung.

Rund läuft es nicht nur auf dem Platz, sondern auch privat. Und zwar kugelrund. Auf Instagram postet Görtler mehrere Fotos, auf denen er mit seiner hochschwangeren Frau Helena Görtler zu sehen ist. Die beiden heirateten am Pfingstmontag 2022 und erwarten schon sehr bald Nachwuchs.

«Herzliche Gratulation, Fussballgott», schreibt der FCSG unter den Instagram-Post von Lukas Görtler. In St.Gallen wissen sie eben, was sie an ihrem Capitano haben. Unter die Gratulanten mischt sich aber unter anderen auch FCB-Goalie Marwin Hitz, gegen den Görtler in der 1. Runde auf dem Weg zum 2:1-Sieg sein bislang einziges Saisontor erzielte.

Super League