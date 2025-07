GC erhofft sich viele Tore von Neuverpflichtung Luke Plange. GC Website

Der Engländer Luke Plange (22), der die bisherigen drei Testspiele für die Grasshoppers alle bestritt, unterschreibt bei GC einen Vertrag bis 2028. Dies teilen die Grasshoppers offiziell mit.

Keystone-SDA SDA

Sportchef Alain Sutter zeigt sich von Plange überzeugt: «Er ist ein zuverlässiger Knipser mit viel Spielerfahrung, der uns in der Offensive unterstützen kann.» Stürmer Plange entstammt dem Nachwuchs von Arsenal, wechselte mit 19 zu Crystal Palace und wurde in der Folge an Klubs nach Belgien, Finnland und innerhalb Englands ausgeliehen.