Rekord-Hattrick innert zehn Minuten: Shaqiris Meisterstück in Lugano

Irre Show: Shaqiri mit Hattrick innert 10 Minuten 10.05.2025

Xherdan Shaqiri erzielt innert zehn Minuten einen lupenreinen Hattrick, obwohl Basel in Unterzahl spielt – er bringt den FCB damit entscheidend auf die Siegerstrasse. Am Ende erhält er in Lugano gar eine Standing Ovation.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Basel in Unterzahl, das Spiel in Lugano auf Messers Schneide – und dann kommt Xherdan Shaqiri.

Mit einem lupenreinen Hattrick binnen zehn Minuten krönt der Superstar eine magische Nacht im Cornaredo und bringt den FCB dem Titel ganz nah. Mehr anzeigen

Es ist eine wilde erste Spielhälfte. Uran Bislimi bringt Lugano in der 2. Minute früh in Front, drei Zeigerumdrehungen später hat Albian Ajeti schon den Ausgleich markiert. Dummerweise sieht der FCB-Angreifer in der 42. Minute Gelb-Rot. In Unterzahl wird es Basel in der zweiten Halbzeit sehr schwer haben gegen ballsichere Luganesi, so die allgemeine Stimmungslage im Cornaredo.

Doch die Zuschauer haben die Rechnung ohne Xherdan Shaqiri gemacht. In der 48. Minute erhält der Spielmacher den Ball, schüttelt seinen Gegenspieler mit einer kurzen Drehung ab und versenkt den Ball locker im Netz.

Die Irre Shaqiri-Show

In der 51. Minute schaltet der 33-Jährige nach einem Ballverlust der Tessiner blitzschnell und schiesst die Kugel über den zu weit vor dem Tor stehenden Goalie Sebastian Osigwe ins Netz – ein weiterer Geniestreich.

In der 57. Minute serviert ihm Anton Kade den Ball im Strafraum, Shaq fackelt nicht lange und schiebt ein zum 1:4. Lupenreiner Hattrick innert zehn Minuten! Fun Fact: Es ist der schnellsten Auswärts-Hattrick der Super-League-Historie.

Xherdan Shaqiri überragt im Cornaredo. KEYSTONE

Es ist sein zweiter Dreierpack in der Super League im 123. Spiel – zuvor gelang ihm dieses Kunststück im November 2024 gegen Servette. Gleichzeitig hat Shaqiri nun 18 Saisontore auf dem Konto und führt damit die Torjägerliste in der Super League an. Zudem hat der 125-fache Internationale noch 20 Assists auf dem Konto.

Mit nun 38 Torbeteiligungen in dieser Saison stellt Xherdan Shaqiri einen neuen Super-League-Rekord seit detaillierter Datenerfassung (2017/18) auf. Den vorherigen Rekord in diesem Zeitraum hielt Jean-Pierre Nsame (35 Torbeteiligungen 2019/20).

In der 89. Minute hat die Nummer 10 vom FCB dann Feierabend. Shaqiri erhält von den gut 5000 Zuschauern eine Standing Ovation – eine mehr als verdiente Ehrerbietung für den Matchwinner, der seinem Team fast im Alleingang zum Sieg verhalf.

Und falls Servette morgen gegen YB die drei Zähler nicht holt, ist Basel Sofa-Meister. Es wäre die Krönung einer Saison, in der der FCB nach schwierigen Jahren wieder zu alter Stärke gefunden hat. Und auch für Xherdan Shaqiri, der seine aussergewöhnliche Klasse in der Heimat eindrücklich unter Beweis stellte.

Servette FC - BSC Young Boys So 11.05. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ Servette FC - BSC Young Boys Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 16h 24min 11sek

So ausgelassen feiern Shaqiri und Co. mit den FCB-Fans 10.05.2025

Schmid: «Jeder weiss, wo es in den nächsten Tagen hingeht – auf den Barfi» 10.05.2025

Croci-Torti: «Shaqiri hat uns kaputt gemacht» 10.05.2025